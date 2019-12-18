Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах бизнесменов Гуцериевых.

с чего всё началось

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash. Оперативники МВД и следователи пришли в квартиру предпринимателя в столичном районе Хамовники и в десять офисов, связанных с его группой компаний «Сафмар».

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Происшествия В Благовещенске массово эвакуируют детские сады После поступления в детские сады сообщений о минировании, в Благовещенске проводится массовая эвакуация детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».

Политика Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.

Происшествия Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.

Хоккей Свечников снова забил гол из-за ворот Свечников взял инициативу на себя и забил в стиле "лакросс": он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за линию.

Политика Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.