Общество
СитиТрафикВ домах жителей Самарской области бесплатно поменяют электросчетчики
С целью учета электросчетчиков, требующих бесплатной замены, в 2020 году специалисты «Самараэнерго» планируют провести обследование 4810 квартир в жилых многоквартирных домах Самарской области. В тех домах, где это требуется, приборы бесплатно будут заменены до 2022 года.
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Освобождение от поверки электросчетчиков и защита брендов: какие законы вступят в силу в июле
Уральский рабочий28 июня в 10:20
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Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Общество
ВОЗ предупредила об опасности открытия границ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности открытия границ между странами на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:20
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Политика
На здание посольства США в Москве спроецировали российскую Конституцию
Световую проекцию организовала арт-группа «Re:ванш».
REGNUM 06:00
Экономика
А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Коммерсантъ 04:40
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
РБК 10:11
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым
News102.ru 06:36
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Наука
СПбГУ: Осложнения после COVID-19 могут зависеть от фактора Виллебранда
Аксенова полагает, что размножение вируса способствует развитию микроскопических порвеждений на стенках сосудов, в ответ на который организм человека выбрасыват в кровь тот самый фактор Виллебранда, желая восстановить «пробоины».
МР7.ру 09:44
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
РБК 06:42
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 10:17
Здоровье
Как меняются меры по борьбе с коронавирусом в Хакасии с 1 июля
Правительством региона разработаны паспорта готовности для стоматологий, юридических лиц и предпринимателей, организующих санаторно-курортный отдых на территории Хакасии.
Пульс Хакасии 08:36
Футбол
Гендиректор «Химок» оценил сроки принятия решения по выступлению в РПЛ
В июне «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ, но позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команда в следующем сезоне продолжить выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России.
РБК 10:10
Общество
Аномальная жара вернется в Москву в среду
Говоря о вероятностном прогнозе на июль в целом, Вильфанд отметил, что температура на большей части территории России преимущественно будет около и выше нормы.
Интерфакс 07:16
Общество
Названы возможные даты возобновления рейсов из России в Турцию
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В Москве аннулируют бюллетени на двух участках из-за нарушений
На двух участках для голосования по Конституции в Москве в районе Раменки будет аннулированы бюллетени, отданные гражданами, которые проголосовали на дому.
РБК 08:45
Музыка
Искусство, домашнее насилие и политика: Юрий Дудь взял интервью у группы Ic3Peak
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Афиша Daily 09:00
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
МИД Турции обвиняет Францию в попытках усилить позиции России в Ливии
"НАТО видит в России угрозу, а Франция своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии", – заявил Чавушоглу.
Газета.Ru 08:58
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news 07:49
Экономика
«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций
В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
Вести.Ru 04:46
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Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
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