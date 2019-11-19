Общество

Газета.RuГазета.RuВ доме Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел государства.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился Гитлер

ТАСС14:33

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

РБК16:00

Дом Гитлера превратят в отделение полиции

Lenta.ru15:11

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме родителей Гитлера

Известия14:59

В доме Гитлера разместят отделение полиции

Газета.Ru15:14

В доме, где родился Гитлер, откроют отделение полиции

Life.ru15:15

В доме, где родился Гитлер, разместят отделение полиции

Российская газета16:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Футбол

Комличенко в матче с Сан-Марино забил первый гол за сборную России

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России встречает с Сан-Марино (5:0, второй тайм).
Бомбардир.ру 16:22
Политика

Зеленский обсудил с главой МИД ФРГ газовую директиву ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили в ходе встречи газовую директиву ЕС, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Rambler News Service 15:01
Шоу-бизнес

«Могу себе позволить раздеться!» Анна Михалкова показала фигуру в нижнем белье

7Дней.ру 07:00
Футбол

Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»

Аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 15:29
Гаджеты

В Motorola уверены в надежности гибкого экрана RAZR

Что касается заявления Motorola, то в руководстве компании заявили, что уверены в надежности и долговечности экрана RAZR.
Astera 17 ноября в 11:39
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
Армия и оружие

Сирийские войска взяли под контроль ГЭС

Вторую по величине в Сирии гидроэлектростанцию поставили под контроль правительственные войска.
Свободная Пресса вчера в 00:16
Происшествия

СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео с моментом падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате чего погибли двое мужчин.
Российская газета 12:07
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Политика

Медведев рассказал о разногласиях с Белоруссией по союзу

19 ноября в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с премьером Белоруссии Сергеем Румасом.
Газета.Ru 15:12
Шоу-бизнес

Юрия Соломина госпитализировали

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин доставлен в одну из столичных клиник.
Театрал 09:19
Авто

Электрический седан BMW i4 сможет выдавать 530 сил

Как пишет издание «Roadshow» со ссылкой на собственные источники, седан BMW i4 с полностью электрической тягой появится только в 2021 году.
Тарантас Ньюс 17 ноября в 10:15
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Общество

Россияне собрали миллион евро для восстановления Венеции

МИР 24 вчера в 17:30
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Киберспорт

Petr1k об обновлении в CS:GO: «Новая мета грядет, я уверен»

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web, вернула Cache в соревновательный пул карт и внесла изменения в некоторые оружия.
CyberSport.ru 03:54
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»

Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Ведомости вчера в 16:48
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Культура

В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала

По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Mosaica.ru вчера в 05:22
Здоровье

Названы ранние признаки воспаления и рака поджелудочной железы

Медицинские специалисты отмечают, что воспаление поджелудочной железы у человека является очень опасным для здоровья заболеванием, так как может перерасти в рак жизненно важного органа.
Ugpressa.ru вчера в 13:50
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Футбол

Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Евро-футбол.ру 10:05
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Единоборства

Выходившая в хиджабе боец ММА скончалась на турнире

В Великобритании скончалась Саида Саи Алетаха, 26-летняя девушка-боец по смешанным единоборствам (ММА).
ТВ Центр 03:28
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное