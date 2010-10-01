Происшествия
Российский ДиалогВ доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет). Как сообщает украинское издание "Информатор", Старицкий застрелился, причем из пистолета Jericho, принадлежавшего бывшему министру.
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Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Политика
Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о значительном улучшении гуманитарной ситуации в САР после открытия трассы Дамаск — Алеппо.
Армия и оружие
Немцы обороняли балтийский порт до самой капитуляции. В небе над ним гибли лучшие летчики СССР
Армия и оружие
Какая армия сильнее - Российская или Советская?
Были годы, когда СССР на «боевые латы» своей армии отгружал больше 20% своего внутреннего валового продукта (ВВП).
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 556
Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Армия и оружие
Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
Происшествия
Как падал самолёт Ан-2 в Магадане
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек
Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236.
Экономика
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
Политика
СМИ: поправки в Конституцию смягчат отношения России с Западом
СМИ обратили внимание на одну из поправок в Конституцию РФ об отмене приоритета международного права.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Гаджеты
В 2020 году сканеры для полупроводниковой литографии получат новые лазеры
В основе сканеров для полупроводниковой литографии лежат мощные источники излучения на базе лазеров.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере.
Политика
А белорусов спросили? Об ошибках имперского мышления и роли «батьки» в «единении славянских народов»
Кто-то играет в хоккей, кто-то помогает решать финансовые задачи государства, кто-то в ИТ, кто-то с нефтью или калием, но так или иначе это люди, живущие в рамках понятной всем системы координат президента и его семьи.
Экономика
Силуанов технично защитил богатых
Глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК признал, что в обществе «давно назрел запрос на социальную справедливость»: 13% налога платит и тот, кто получает зарплату в размере МРОТ, и тот, кто получает миллионы рублей в год.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Биатлон
Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.