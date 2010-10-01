На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет). Как сообщает украинское издание "Информатор", Старицкий застрелился, причем из пистолета Jericho, принадлежавшего бывшему министру.

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

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