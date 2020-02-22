Происшествия

ИзвестияИзвестияБизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

Застолье в доме Кожары продолжалось с 15:00 субботы, 21 февраля. Предполагается, что мужчина покончил жизнь самоубийством, когда экс-глава МИДа с супругой были в соседней комнате.
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Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

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Труп крупного бизнесмена нашли в доме украинского экс-министра

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Тело бизнесмена нашли в доме экс-главы МИД Украины

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СМИ узнали подробности смерти мужчины в доме экс-главы МИД Украины

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В доме бывшего главы МИД Украины найдено тело бизнесмена

Красная весна12:49

В доме бывшего главы МИД Украины нашли тело экс-руководителя телеканала «Интер»

Life.ru15:36
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

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Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
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Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

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Южная Корея стала третьим крупнейшим очагом коронавируса в мире из-за сектантки

Южная Корея стала третьим крупнейшим в мире очагом коронавируса, передает RT.
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Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
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Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Леонид Александрович Кожара
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.
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