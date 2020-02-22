Происшествия
ИзвестияБизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
Застолье в доме Кожары продолжалось с 15:00 субботы, 21 февраля. Предполагается, что мужчина покончил жизнь самоубийством, когда экс-глава МИДа с супругой были в соседней комнате.
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Футбол
«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Происшествия
В Херсонской области произошёл взрыв на АЗС
«22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве ёмкости на АЗС», — указывается в заявлении.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Здоровье
Голливудская улыбка: как ухаживать за зубами, чтобы реже бывать у врача
Правильный уход за полостью рта и зубами очень важен, если вы хотите в старости есть и улыбаться без помощи вставной челюсти, а также не горите желанием оставлять целое состояние в стоматологической клинике.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах
Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Авто
Audi добавила третий электромотор в Audi e-tron S
Для e-tron S Audi переместила больший электродвигатель на переднюю ось и установила два меньших двигателя на заднюю ось, по одному на каждое колесо.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Наука
Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей
Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Американская компания Apple в скором времени представит недорогую модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Спорт
Россия обыграла Португалию на чемпионате Европы по регби
Здоровье
Южная Корея стала третьим крупнейшим очагом коронавируса в мире из-за сектантки
Южная Корея стала третьим крупнейшим в мире очагом коронавируса, передает RT.
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Общество
Эксперт предсказал Украине продуктовый дефицит
Украину ждет серьезный дефицит продуктов в ближайшем будущем из-за коронавируса в Китае и роста цен в магазинах.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Футбол
Крауч: «Думал, мне звонит жена, но это был Моуриньо, предлагал вернуться»
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч рассказал, что главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо предложил ему вернуться в команду.
Технологии
TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники
Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess вернулись в РФ бортом МЧС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Технологии
Microsoft упрощает работу с драйверами в Windows 10
В последнем обновлении Windows 10 появился пункт «Дополнительные обновления», в котором можно будет выбрать новые обновления, касающиеся видеокарт и другого дополнительного оборудования установленного в компьютере.