Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают
 правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».
Lenta.ru13:31

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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

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Полиция назвала убийством смерть экс-главы телеканала «Интер» под Киевом

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Смерть бизнесмена в доме украинского экс-министра назвали убийством

Телеканал 360°20:08

Смерть предпринимателя в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство

Аргументы и Факты14:58

На Украине расследуют убийство мужчины в доме экс-главы МИД

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Полиция назвала убийством смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины

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Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

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Космос

Бур станции InSight придавят ковшом

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
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Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

RuNews24.ru вчера в 03:55
Наука

С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге

Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
ToDay News Ufa вчера в 11:09
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Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
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Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
Экономика

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Известия 19 февраля в 16:01
Происшествия

Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

Митингующие кидали камни в автобусы с эвакуированными, и устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория.
ТАСС 20 февраля в 14:42
Здоровье

В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи

Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.
ТАСС вчера в 13:34
Наука

Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу

Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
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Наука

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 13:32
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY 20 февраля в 14:45
Футбол

«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:08
Политика

День защитника Отечества: как менялся праздник, которому почти 100 лет

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля уже почти 100 лет — с 1922 года. За это время праздник не раз изменялся.
vtomske.ru 21:00
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Российская газета 19:34
Экономика

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
РБК 20 февраля в 05:44
Гаджеты

Дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro был рассекречен

ИнфоСМИ 11:45
Здоровье

Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля

Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.
Милосердие.ru 20 февраля в 16:00
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru вчера в 08:19
Политика

Посол России оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой войны

Ранее проект документа, в котором Россию обвинили в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве.
RuNews24.ru 20 февраля в 00:33
Общество

В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер

Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
Московский Комсомолец Иваново 09:16
Футбол

Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА победу над «Уфой» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА разгромили "Уфу" в заключительном контрольном матче на сборе в Испании.
РИА Новости 11:58
Кино

В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов

На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Российская газета 08:24
Общество

Полуфинал конкурса «Учитель будущего» стартовал во Владивостоке

Приморская газета 20 февраля в 23:01
Музыка

Полина Гагарина на шоу «Голос. Дети» назвала юную сибирячку «зверюгой»

RuNews24.ru 10:19
Общество

Жители ИВАТУ отказываются переезжать в предложенное мэрией жилье

Поскольку жители общежития отказываются переезжать в предложенное мэрией жилье, им было предложено обратиться в суд с требованием обязать администрацию города заключить с ними договор социального найма жилого помещения либо подать в администрацию заявление об отказе от предложенных им благоустроенных квартир маневренного фонда, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
ФедералПресс 04:15
Энергетика

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
RT на русском вчера в 11:55
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236.
РБК 20 февраля в 21:08
Экономика

Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru 19:20
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
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