с чего всё началось

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».

Космос Бур станции InSight придавят ковшом Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.

Наука С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.

Наука Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.

Наука Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Технологии Google неожиданно выпустила новый Android 11 Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Кино В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.

Общество Жители ИВАТУ отказываются переезжать в предложенное мэрией жилье Поскольку жители общежития отказываются переезжать в предложенное мэрией жилье, им было предложено обратиться в суд с требованием обязать администрацию города заключить с ними договор социального найма жилого помещения либо подать в администрацию заявление об отказе от предложенных им благоустроенных квартир маневренного фонда, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Энергетика Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.