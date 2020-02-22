Происшествия
Lenta.ruВ доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».Lenta.ru13:31
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Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
Космос
Бур станции InSight придавят ковшом
Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
Шоу-бизнес
Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома
Наука
С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге
Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Экономика
Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Происшествия
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Митингующие кидали камни в автобусы с эвакуированными, и устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория.
Здоровье
В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи
Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.
Наука
Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
Наука
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Политика
День защитника Отечества: как менялся праздник, которому почти 100 лет
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля уже почти 100 лет — с 1922 года. За это время праздник не раз изменялся.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Экономика
Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
Здоровье
Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля
Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Политика
Посол России оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой войны
Ранее проект документа, в котором Россию обвинили в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве.
Общество
В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер
Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
Футбол
Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА победу над «Уфой» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА разгромили "Уфу" в заключительном контрольном матче на сборе в Испании.
Кино
В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов
На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Общество
Полуфинал конкурса «Учитель будущего» стартовал во Владивостоке
Общество
Жители ИВАТУ отказываются переезжать в предложенное мэрией жилье
Поскольку жители общежития отказываются переезжать в предложенное мэрией жилье, им было предложено обратиться в суд с требованием обязать администрацию города заключить с ними договор социального найма жилого помещения либо подать в администрацию заявление об отказе от предложенных им благоустроенных квартир маневренного фонда, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Энергетика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек
Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236.
Экономика
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.