с чего всё началось

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 79 человек, передает РИА "Новости".

Общество Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.

Биатлон Тренер Касперович объяснил использование чужой аккредитации Российский тренер по биатлону Александр Касперович, взявший на полчаса чужую аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце, не собирался использовать ее в корыстных целях, и был отнюдь не единственным, кто поступил аналогично.

Здоровье Министр Цветков хочет запретить молодым врачам работать в частных клиниках Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков предложил ввести запрет для выпускников медицинских вузов работать в частных медучреждениях в течение шести лет после выпуска.

Политика США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.

Политика WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем.