Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают
 правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».
Lenta.ruвчера в 13:31

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Крупного бизнесмена убили в доме украинского экс-министра и пытались выдать за суицид

Телеканал 360°вчера в 20:08

Смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины переквалифицировали в убийство

Красная веснавчера в 14:06

На Украине расследуют убийство мужчины в доме экс-главы МИД

РЕН ТВвчера в 17:25

Полиция назвала убийством смерть экс-главы телеканала «Интер» под Киевом

РБКвчера в 15:12

Смерть предпринимателя в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство

Аргументы и Фактывчера в 14:58

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Коммерсантъвчера в 19:24

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

Lenta.ruвчера в 13:31
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Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Футбол

Джеррард: «Готов ли я возглавить „Ливерпуль“? Пожалуй, что нет»

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что пока не готов сменить Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля".Я понимаю, почему люди видят во мне возможного преемника Клоппа.
Soccer.ru вчера в 22:58
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 79 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:18
Хоккей

Родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-й шайбой в НХЛ

РИА Новости 01:09
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнера Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 03:13
Политика

Клинт Иствуд выступил в поддержку Блумберга: «лучший для США»

News.ru вчера в 22:08
Общество

Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники

Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Вечерний Волгоград вчера в 03:23
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 12:04
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону пройдет женский масс-старт

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 февраля, состоится женский масс-старт.
Нева Спорт вчера в 17:17
Биатлон

Тренер Касперович объяснил использование чужой аккредитации

Российский тренер по биатлону Александр Касперович, взявший на полчаса чужую аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце, не собирался использовать ее в корыстных целях, и был отнюдь не единственным, кто поступил аналогично.
НТВ 02:53
Происшествия

Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

На месте завалов уже работают спецслужбы. Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu.
Известия 03:03
Общество

В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
REGNUM 01:58
Космос

Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей

Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
ToDay News Ufa 20 февраля в 04:57
Здоровье

Министр Цветков хочет запретить молодым врачам работать в частных клиниках

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков предложил ввести запрет для выпускников медицинских вузов работать в частных медучреждениях в течение шести лет после выпуска.
66.ru вчера в 08:16
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол

Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Спорт-Экспресс 02:44
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
RT на русском вчера в 22:45
Политика

Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию

В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Российская газета 21 февраля в 10:17
Музыка

Украина определила участника «Евровидения-2020»

BFM.ru вчера в 16:21
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
РБК 02:29
Политика

WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона

Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем.
Газета.Ru 03:09
Футбол

Самедов: «Не могу сказать, что Тиль - провальный трансфер. Кажется, что он в психологической яме»

Кажется, что он в психологической яме.
Евро-футбол.ру вчера в 09:18
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 21 февраля в 19:28
Хоккей

42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ

Газета.Ru вчера в 23:46
Кино

На Берлинале представили российские фильмы и сериалы

Для иностранной аудитории были представлены российские фильмы, сериалы, анимация и другие возможности отечественной кинематографии.
Piter.tv 02:27
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 21 февраля в 07:00
Музыка

Шнуров не станет менять слова песни про выборы

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Piter.tv вчера в 13:34
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Леонид Александрович Кожара
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.
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