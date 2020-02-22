Происшествия
Lenta.ruВ доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».Lenta.ru13:31
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Политика
NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демпартии в Неваде
Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Политика
В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии
Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно.
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Политика
Трамп назначил временную главу Нацразведки США
Как пишет RT, Трамп заявил о новом назначении в Твиттере.
Кино
Открывается Берлинский кинофестиваль
Биатлон
Логинов примет участие в эстафете на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Культура
Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом
На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Футбол
Сборная России обыграла Португалию в матче «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России обыграли команду Португалии в матче "Кубка Легенд", который проходит в Москве.
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов
США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Футбол
Э. Азар получил повреждение в матче с «Леванте»
Азар получил повреждение во втором тайме встречи. Он был вынужден покинуть поле на 67-й минуте.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Кино
Названы самые ожидаемые сериальные премьеры Netflix 2020 года
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Авто
Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости
Изменится и подвеска: спереди будет независимая на А-образных рычагах, а сзади – зависимая с пружинами вместо рессор.
Авто
Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Здоровье
Россиянам разрешили пить энергетики
Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Экономика
МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики
Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Политика
Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»
Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
Гаджеты
В 2020 году сканеры для полупроводниковой литографии получат новые лазеры
В основе сканеров для полупроводниковой литографии лежат мощные источники излучения на базе лазеров.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.