с чего всё началось

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».

Политика NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демпартии в Неваде Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Культура Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.

Авто Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости Изменится и подвеска: спереди будет независимая на А-образных рычагах, а сзади – зависимая с пружинами вместо рессор.

Здоровье Россиянам разрешили пить энергетики Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.

Политика ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Экономика МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.