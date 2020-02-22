Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают
 правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».
Lenta.ru13:31

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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

Lenta.ru13:31

Полиция назвала убийством смерть экс-главы телеканала «Интер» под Киевом

РБК15:12

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Коммерсантъ19:24

В доме экс-главы МИД Украины убили бизнесмена

Комсомольская правда15:29

Смерть предпринимателя в доме экс-главы МИД Украины расследуют как убийство

Аргументы и Факты14:58

Полиция назвала убийством смерть мужчины в доме экс-главы МИД Украины

Московский Комсомолец19:42

На Украине расследуют убийство мужчины в доме экс-главы МИД

РЕН ТВ17:25
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Политика

NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демпартии в Неваде

Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Московский Комсомолец 19:38
Футбол

Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»

РИА Новости 12:25
Политика

В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно.
ТК Звезда 19:20
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Naked Science вчера в 04:20
Политика

Трамп назначил временную главу Нацразведки США

Как пишет RT, Трамп заявил о новом назначении в Твиттере.
Восток-Медиа 20 февраля в 10:05
Кино

Открывается Берлинский кинофестиваль

Коммерсантъ 19 февраля в 16:57
Биатлон

Логинов примет участие в эстафете на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
МК-Спорт 05:00
Культура

Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом

На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.
Агентство Москва вчера в 04:48
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
Музыка

Шнуров не станет менять слова песни про выборы

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Piter.tv 13:34
Футбол

Сборная России обыграла Португалию в матче «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России обыграли команду Португалии в матче "Кубка Легенд", который проходит в Москве.
РИА Новости 10:29
Армия и оружие

США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов

США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:58
Футбол

Э. Азар получил повреждение в матче с «Леванте»

Азар получил повреждение во втором тайме встречи. Он был вынужден покинуть поле на 67-й минуте.
Чемпионат 17:03
Общество

США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
News.ru 18:20
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости 16:56
Политика

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Культура

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com вчера в 08:29
Кино

Названы самые ожидаемые сериальные премьеры Netflix 2020 года

Народные новости 04:01
Армия и оружие

Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
REGNUM вчера в 12:43
Авто

Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости

Изменится и подвеска: спереди будет независимая на А-образных рычагах, а сзади – зависимая с пружинами вместо рессор.
Автоновости дня 20 февраля в 04:03
Авто

Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года

Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
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Общество

Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Lenta.ru вчера в 23:54
Здоровье

Россиянам разрешили пить энергетики

Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
ToDay News Ufa 20 февраля в 01:54
Политика

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости 16:39
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru 19 февраля в 23:36
Экономика

МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
Вести.Ru 20 февраля в 01:05
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости 05:42
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
РИА Новости вчера в 16:54
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В 2020 году сканеры для полупроводниковой литографии получат новые лазеры

В основе сканеров для полупроводниковой литографии лежат мощные источники излучения на базе лазеров.
3DNews 06:03
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru 18:06
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Леонид Александрович Кожара
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.
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