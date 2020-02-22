с чего всё началось

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».

Политика Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве» Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

Общество Суд отклонил иск Руслана Шаведдинова об отмене запрета на связь Как написала в твиттере пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, со ссылкой на юриста, суд прислушался к доводам Минобороны, которое отрицало запрет на телефонную связь для Шаведддинова.

Политика Зеленский привел во власть еще одного юмориста Президент Украины Владимир Зеленский назначил участника «Лиги смеха» Василия Гуменюка главой районной государственной администрации в Хмельницкой области.

Армия и оружие Анатомия молчаливой жестокости Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Экономика Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.

Гаджеты Google и Huawei продолжат сотрудничать Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.

Политика Другой миллиардер: Клинт Иствуд назвал лучшего президента для США Американский актер Клинт Иствуд, на протяжении долгого времени являвшийся сторонником Республиканской партии США, считает, что миллиардер Майкл Блумберг, выступающий от демократов, может стать для страны лучшем президентом, нежели нынешний глава государства Дональд Трамп.

Кино Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.