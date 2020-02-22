Происшествия
Lenta.ruВ доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».Lenta.ru13:31
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Кино
В прокат выходит «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Общество
Суд отклонил иск Руслана Шаведдинова об отмене запрета на связь
Как написала в твиттере пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, со ссылкой на юриста, суд прислушался к доводам Минобороны, которое отрицало запрет на телефонную связь для Шаведддинова.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Политика
Зеленский привел во власть еще одного юмориста
Президент Украины Владимир Зеленский назначил участника «Лиги смеха» Василия Гуменюка главой районной государственной администрации в Хмельницкой области.
Происшествия
Арестован петербуржец, который прятал тело матери в бочке
Подозреваемый в убийстве собственной матери житель Санкт-Петербурга арестован до 17 апреля. Тело покойной он хранил в бочке.
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Гаджеты
Google и Huawei продолжат сотрудничать
Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Политика
Другой миллиардер: Клинт Иствуд назвал лучшего президента для США
Американский актер Клинт Иствуд, на протяжении долгого времени являвшийся сторонником Республиканской партии США, считает, что миллиардер Майкл Блумберг, выступающий от демократов, может стать для страны лучшем президентом, нежели нынешний глава государства Дональд Трамп.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.
Экономика
В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
Гаджеты
Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Происшествия
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Колонна автобусов с людьми, эвакуированными из Уханя, прибыла в санаторий в Новых Санжарах.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.