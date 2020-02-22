Происшествия
Lenta.ruВ доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».Lenta.ru13:31
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Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Политика
МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Космос
Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей
Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой пришла на школьный бал со своим бойфрендом
Дочка Климовой побывала на школьном балу вместе со своим молодым человеком.
Армия и оружие
Боевики Сирии используют оружие США против турецких военных
Биатлон
Норицын допустил, что Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону
Ранее Норицын заявил, что ничто не предвещало большой беды со стрельбой у девушек на ЧМ.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Общество
Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы
После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Футбол
Ушел из жизни чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко
Чемпион СССР по футболу, который провел в составе клуба ЦСКА более 120 матчей, Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Политика
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в «Ски Туре» перед гонкой преследования даже несмотря на падение в первом полуфинале спринта.
Технологии
Врачи назвали тех, кому необходимы картошка и бананы
Картофель и бананы считаются опасными продуктами с точки зрения диет, однако их оздоровительный потенциал часто недооценивается людьми, заявили исследователи.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Авто
Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Биатлон
Дело открыто из-за поддельной аккредитации на ЧМ тренера Касперовича
Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования российским тренером Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.