с чего всё началось

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».

Здоровье Диетолог перечислил уникальные свойства гречки Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Политика МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».

Космос Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.

Хоккей Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Политика Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все По словам Комаровского главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.