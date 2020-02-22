Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер». Об этом сообщает «Обозреватель».
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с чего всё началось
Изначально его смерть рассматривалась как суицид, однако, утверждают
 правоохранители, «появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший мог не сам покончить с жизнью».
Lenta.ru13:31

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Полиция назвала убийством смерть экс-главы телеканала «Интер» под Киевом

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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
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Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
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В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
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Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

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МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
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Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости вчера в 10:35
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Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
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Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
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Армия и оружие

Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

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Боевики Сирии используют оружие США против турецких военных

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Норицын допустил, что Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону

Ранее Норицын заявил, что ничто не предвещало большой беды со стрельбой у девушек на ЧМ.
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Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

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После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
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Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
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Футбол

Ушел из жизни чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко

Чемпион СССР по футболу, который провел в составе клуба ЦСКА более 120 матчей, Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет.
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Общество

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Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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По словам Комаровского главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в «Ски Туре» перед гонкой преследования даже несмотря на падение в первом полуфинале спринта.
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Врачи назвали тех, кому необходимы картошка и бананы

Картофель и бананы считаются опасными продуктами с точки зрения диет, однако их оздоровительный потенциал часто недооценивается людьми, заявили исследователи.
Стерлеград 00:00
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 20 февраля в 04:42
Авто

Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda

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Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
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Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

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Биатлон

Дело открыто из-за поддельной аккредитации на ЧМ тренера Касперовича

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Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru 07:01
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Леонид Александрович Кожара
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Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.
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