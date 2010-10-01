Происшествия
РЕН ТВВ доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина
В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева. Сообщается, что рядом с телом мужчины найден пистолет Jericho 941, зарегистрированный на экс-главу МИД.
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