Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВВ доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева. Сообщается, что рядом с телом мужчины найден пистолет Jericho 941, зарегистрированный на экс-главу МИД.
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Труп крупного бизнесмена нашли в доме украинского экс-министра

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В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

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Происшествия

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Леонид Александрович Кожара
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов - член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.
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