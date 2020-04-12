Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области. Ситуация обсуждалась 12 апреля на экстренном совещании с губернатором региона Алексеем Островским.
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Въезд в Вязьму ограничили из-за подозрения на коронавирус у 86 человек

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В Смоленской области подозревают коронавирус у 86 человек

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В Смоленской области закрыли город Вязьму. Хроника событий

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Въезд и выезд в Вязьму ограничат до конца месяца

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В Смоленской области ограничат въезд и выезд в Вязьму

О чем говорит Смоленск10:48

Готовы ли больницы в Вязьме и близлежащих районах бороться с коронавирусом?

Readovka67.ru10:30
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс 04:43
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Общество

Количество больных пневмонией в Москве за неделю выросло в два раза

Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары.
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
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Общество

В России отмечают День космонавтики

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Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
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Степаненко призналась, что хранит замороженные яйцеклетки

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Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Праздник Входа Господня в Иерусалим всегда приходится на Великий Пост.
Московский Комсомолец 10 апреля в 11:40
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Здоровье

На Кубани выявили 31 новый случай коронавируса

Число заболевших в стране достигло 15770 тыс. человек. В Краснодарском крае в минувшую субботу коронавирус подтвердился у 13 жителей.
Краснодарские известия 04:20
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Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
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Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
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Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина

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Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
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Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
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Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
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Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance

Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе.
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В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции

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Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года

Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
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Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного

Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
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Общество

Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ

Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
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Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
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Акинфеев высказался о пандемии коронавируса

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о пандемии коронавируса, передает официальный сайт красно-синих.
Газета.Ru 14:28
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
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Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
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