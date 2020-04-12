В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области. Ситуация обсуждалась 12 апреля на экстренном совещании с губернатором региона Алексеем Островским.

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

О чем говорит Смоленск

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