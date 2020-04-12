Коронавирус
ВедомостиВ доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области. Ситуация обсуждалась 12 апреля на экстренном совещании с губернатором региона Алексеем Островским.
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Здоровье
В Астрахани официально подтвердился коронавирус у 29 человек
По данным регионального минздрава, окончательный диагноз поставили 29 людям. Хотя на утро 12 апреля число зараженных было 27.
Московский Комсомолец 10:53
Общество
МВД предупредило о мошенничестве со штрафами за нарушение самоизоляции
В МВД России предупредили россиян о фактах мошеннической СМС-рассылки, в которой злоумышленники требуют оплаты штрафа за нарушение режима самоизоляции.
Известия 05:27
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Футбол
Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru 11:55
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 10 апреля в 06:12
Общество
МИД рассказал о выплатах россиянам за рубежом
Министерство иностранных дел России сообщило о положительном решении по социальным выплатам более шести тысячам российских граждан, находящимся за границей.
RT на русском 08:33
Шоу-бизнес
Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания 06:01
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
В Крыму зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом — 32-й
Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, о том, что за минувшие сутки на территории республики были подтверждены еще два случая заболевания COVID-19.
Севастополь.ру 14:29
Авто
Автоэксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой авто в кризис
Несмотря на разразившийся в стране экономический кризис и рост цен на автомобили, автоэксперт порекомендовал не отказываться от покупки автомобиля мечты.
SpeedMe 10 апреля в 00:28
Игры
GTA V показали с улучшенной графикой
Если вам интересно, как бы выглядела старая игра в современной обработке, то можете порадоваться: GTA V показали с улучшенной графикой.
Ferra 10:03
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила католиков с Пасхой
Известная российская певица, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте – сегодня решила со своим семейством отпраздновать светлый праздник Пасхи и поздравила всех католиков с этим знаменательным событием.
Bimru.ru 05:17
Футбол
ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля
Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды.
ТАСС Спорт 14:39
Авто
Baoneng Group представит кроссовер Qoros 7
Пекин, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Китайская компания Baoneng Group в течение 2020 представит кроссовер Qoros 7. Об этом сообщает SpeedMe.
REGNUM 01:34
Общество
Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам
Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ 14:49
Общество
Челнинка из дуэта «Аигел» записала публичное обращение для жителей Нью-Йорка
Публичное обращение для русскоговорящих жителей Нью-Йорка записала поэтесса Айгель Гайсина из Набережных Челнов, которая является частью дуэта «Аигел».
Kazanfirst.ru 10:59
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru вчера в 03:36
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21