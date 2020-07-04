Происшествия
ТАССВ Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.
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Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи, слова поддержки и видеоролики
Вести.Ruвчера в 23:55
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Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 02 июля в 08:29
Политика
Поправки в Конституцию России вступают в силу
Поправки в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступают в силу с 4 июля.
ТАСС вчера в 17:21
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Игры
В Epic Games отказались от бесплатной раздачи игры Conan Exiles
Актуальные Новости 02 июля в 22:00
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Происшествия
Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки
Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.
РИА Новости 03:07
Происшествия
В Киеве произошла разборка со стрельбой, есть пострадавшие
Как сообщает портал «Киев Оперативный» в своем Telegram-канале, все произошло около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве («Арена-сити»).
Евразия Daily 04:21
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross
В Сети появились первые фотографии обновленной Lada Largus Cross, до этого шпионам не удавалось поймать транспортное средство.
Car.ru 03:50
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Здоровье
Названы виды зелени, которые омолаживают и защищают от рака
Например, при употреблении каждый день стакан листовой зелени даст эффект омоложения мозга, предотвратит возрастное снижение умственной активности.
Алтайская правда 01:40
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь
Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.
Дни24 вчера в 09:09
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 02 июля в 10:07
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Гринвуд гораздо лучше, чем был я в 18-19 лет»
18-летний Гринвуд забил 13 голов за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах этого сезона.
Sports.ru 04:37
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Религия
Отец Сергий снял пастырский крест, но отказался отдать РПЦ монастырь
Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный схиигумен Сергий (Романов) записал видео об окончании церковного суда, на котором его извергли из священного сана.
Уральский меридиан вчера в 14:10
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Футбол
Гол 17-летнего хавбека «Ростова» Романова признан лучшим в июне в РПЛ
Первое место занял мяч 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в игре с «Сочи» (1:10).
Sports.ru 03:13
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 674 тыс. (6632 за сутки).
РБК 01:58
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
Общество
В ПФР объяснили, почему родитель может не получить выплату на детей
Некоторые россияне столкнулись с тем, что выплата уже была проведена по другому заявлению — деньги получал родитель, который не живет с семьей и не занимается воспитанием ребенка.
Слово и Дело 04:18