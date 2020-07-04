По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

Происшествия В Британии выследили крупную преступную группировку Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA. 3

Политика Поправки в Конституцию России вступают в силу Поправки в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступают в силу с 4 июля. 417

Общество Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни. 2,7K

Происшествия Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.

Происшествия В Киеве произошла разборка со стрельбой, есть пострадавшие Как сообщает портал «Киев Оперативный» в своем Telegram-канале, все произошло около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве («Арена-сити»).

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross В Сети появились первые фотографии обновленной Lada Largus Cross, до этого шпионам не удавалось поймать транспортное средство.

Здоровье Названы виды зелени, которые омолаживают и защищают от рака Например, при употреблении каждый день стакан листовой зелени даст эффект омоложения мозга, предотвратит возрастное снижение умственной активности.

Шоу-бизнес Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,8K

Общество Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии. 25

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 753

Общество Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области. 269