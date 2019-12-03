Политика

REGNUMREGNUMВ думе Екатеринбурга одобрили смену главы комиссии

В комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрили смену руководителя. Об этом сообщает интернет-газета Znak. Решение вынесли на самой комиссии большинством её членов.
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Вихарев назвал свою возможную отставку в думе Екатеринбурга «началом войны с мэром»

Znak.com02:33

Алексей Вихарев: «Моя отставка нужна спикеру думы для войны с властями»

Европейско-Азиатские новости02:22

Депутат гордумы Екатеринбурга Вихарев назвал свою отставку объявлением войны

Правда УрФО02:18

Снятый с поста в гордуме Алексей Вихарев поэтично прокомментировал свою отставку: «Нанесли удар в спину»

Екатеринбург Онлайн02:08

Спикер Гордумы Екатеринбурга снял с поста главу одной из комиссий

КП - Екатеринбург01:37

«Это маразм»: спикер гордумы Екатеринбурга свергнул депутата Вихарева

Екатеринбург-ТВ01:20

Спикер гордумы Игорь Володин добился решения об отставке Алексея Вихарева с поста председателя комиссии

66.ru00:47
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Военное ведомство планирует заключить этим летом с ПАО «Компания "Сухой"» контракт на поставку в войска нескольких десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями.
News.ru вчера в 20:33
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Технологии

Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru». Он уже появился в системе «Пульс».
NewInform 01:31
Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займется специально созданная следственная группа, сообщает крымское управление СК РФ.
РИА Новости 03:09
Общество

В Роскачестве дали рекомендации, как не стать жертвой кибермошенников

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как научиться распознавать уловки кибермошенников, сообщается на сайте организации.
REGNUM 01:09
Автоспорт

Феттель заболел, в первый день тестов его заменит Леклер

Чемпионат 02:48
Хоккей

Свечников повторил достижение Фрэнсиса 37-летней давности

Чемпионат вчера в 22:38
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Берг рассказал о ссоре в «Лефортово» с сокамерником из-за Бузовой

РИА Новости 01:52
Происшествия

В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:33
Здоровье

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН вчера в 00:51
Технологии

Названы опасные приложения, которые крадут данные пользователей

Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал владельцам смартфонов, как защититься от слежки и кражи данных.
Piter.tv 02:47
Политика

В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму

Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Москва 24 вчера в 03:48
Футбол

«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

Глава Томской области Серей Жвачкин договорился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о выделении 660 миллионов рублей в качестве поддержки футбольному клубу "Томь", компания также примет участие в финансировании и других региональных проектов, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 02:17
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена

Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
ФАН 02:29
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Армия и оружие

Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления

Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
РИА Новости вчера в 19:19
Политика

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Телеканал 360° вчера в 20:01
Политика

Генпрокурор США может уволиться из-за твитов Трампа

Генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность покинуть свой пост из-за постов американского президента Дональда Трампа в Twitter.
BFM.ru 02:21
Общество

Отрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час.
Ivbg.ru вчера в 10:32
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Авто

Названы самые популярные китайские автомобили на рынке РФ

Tvoe-avto.com вчера в 11:51
Футбол

Холанн хочет стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что хочет стать лучшим бомбардиром турнира.
Спорт-Экспресс вчера в 21:57
Космос

В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков

О ракете, ориентированной на бюджетные запуски, пишет издание "Известия".
Planet Today 01:33
Футбол

«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

Soccer.ru 17 февраля в 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
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