Политика
REGNUMВ думе Екатеринбурга одобрили смену главы комиссии
В комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрили смену руководителя. Об этом сообщает интернет-газета Znak. Решение вынесли на самой комиссии большинством её членов.
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Алексей Вихарев: «Моя отставка нужна спикеру думы для войны с властями»
Европейско-Азиатские новости02:22
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Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Армия и оружие
Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34
Военное ведомство планирует заключить этим летом с ПАО «Компания "Сухой"» контракт на поставку в войска нескольких десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Технологии
Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru». Он уже появился в системе «Пульс».
Происшествия
Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займется специально созданная следственная группа, сообщает крымское управление СК РФ.
Общество
В Роскачестве дали рекомендации, как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как научиться распознавать уловки кибермошенников, сообщается на сайте организации.
Хоккей
Свечников повторил достижение Фрэнсиса 37-летней давности
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Происшествия
В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Здоровье
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
Технологии
Названы опасные приложения, которые крадут данные пользователей
Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал владельцам смартфонов, как защититься от слежки и кражи данных.
Политика
В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму
Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Футбол
«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»
Глава Томской области Серей Жвачкин договорился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о выделении 660 миллионов рублей в качестве поддержки футбольному клубу "Томь", компания также примет участие в финансировании и других региональных проектов, сообщает обладминистрация.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена
Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления
Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Политика
Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
Британский постпред подчеркнула, что Лондон полностью поддерживает минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского дипломатическим путем закончить конфликт в Донбассе.
Политика
Генпрокурор США может уволиться из-за твитов Трампа
Генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность покинуть свой пост из-за постов американского президента Дональда Трампа в Twitter.
Общество
Отрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Авто
Названы самые популярные китайские автомобили на рынке РФ
Футбол
Холанн хочет стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн после победы над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что хочет стать лучшим бомбардиром турнира.
Космос
В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков
О ракете, ориентированной на бюджетные запуски, пишет издание "Известия".
Футбол