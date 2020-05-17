Общество

РБКРБКВ двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).
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Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

Lenta.ru01:48

Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

News.ruвчера в 20:27

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

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РИА Новостивчера в 20:49

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Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
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