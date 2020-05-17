Общество

РБКРБКВ двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).
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В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин

Интерфакс03:00

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ТАССвчера в 20:00

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

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РИА Новостивчера в 20:49

Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

News.ruвчера в 20:27

Трое россиян вошли в список самых богатых людей Британии

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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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В Туле пьяная девушка без прав устроила ДТП.
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В полной амуниции врач выходит на смену – в корпус, где лежат больные коронавирусом.
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В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

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Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

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