Общество
РБКВ двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).
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Авто
Компания Nissan намерена закрыть Datsun
Автоновости дня 14 мая в 05:10
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15 мая в 05:17
Авто
В России установили новые ограничения на ввоз праворульных машин
В России с 1 июня вступают в силу новые правила ввоза праворульных автомобилей, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:07
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Общество
В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились больше 27 тыс. человек.
Газета.Ru 03:01
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 07:40
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
ВОЗ назвала условие для оценки смертности от коронавируса
Организация назвала оценку смертности сложной задачей.
Коммерсантъ 02:18
Происшествия
В Туле пьяная девушка без прав устроила ДТП
В Туле пьяная девушка без прав устроила ДТП.
Первый Тульский 04:07
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Гаджеты
Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты
Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Общество
В Тульской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 04:25
Армия и оружие
Су-35 для Египта начали производить в РФ
Россия открыла производственную линию для выпуска Су-35 по контракту с Египтом.
News.ru 15 мая в 20:46
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В Белоруссии умер основатель портала tut.by Юрий Зиссер
Основатель белорусского портала tut.by, предприниматель и общественный деятель Юрий Зиссер умер на 60-м году жизни в Белоруссии.
ТАСС 03:40
Здоровье
Врачи омских клиник круглосуточно борются за жизни людей
В полной амуниции врач выходит на смену – в корпус, где лежат больные коронавирусом.
ГТРК Иртыш 15 мая в 05:18
Кино
Умерла американский режиссер Линн Шелтон
Московский Комсомолец 03:08
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 случаев заражения коронавирусом
Владимир, 14 мая 2020, 11:53 — REGNUM Во Владимирской области 14 мая подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 14 мая в 04:53
Политика
В Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор Виктор Шудегов
Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни.
Вести.Ru вчера в 23:15
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости вчера в 12:51
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40