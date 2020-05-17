Общество

РБКРБКВ двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).
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Три россиянина вошли в двадцатку самых богатых жителей Великобритании

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Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

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В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

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Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

РИА Новостивчера в 20:49

Трое россиян вошли в список самых богатых людей Британии

Московский Комсомолец02:29

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

ТАССвчера в 20:00
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Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
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Общество

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Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
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Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
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В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости вчера в 12:51
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Информация о грядущих новинках Xiaomi появилась в Сети

Компания Xiaomi в ближайшее время готовится презентовать несколько продуктов, о которых сообщили инсайдеры.
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
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Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
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Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе в группу Плющенко

Фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала уход из группы тренера Этери Тутберидзе.
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В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП

Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
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Ученые рассказали, к чему может привести изменение климата

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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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Ребенок с новой коронавирусной инфекцией родился в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
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Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

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Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
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Гранты собственникам коммерческой недвижимости выдадут в Москве

Собственники, самостоятельно использующие площади своей коммерческой недвижимости, смогут претендовать на грант в размере 50 процентов от суммы имущественных платежей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
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В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая

Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
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В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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