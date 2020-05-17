Общество

РБКРБКВ двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).
Читать в источнике
Комментировать958

Подробнее о событии

Три россиянина вошли в двадцатку самых богатых жителей Великобритании

Forbes04:35

В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин

Интерфакс03:00

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

ТАССвчера в 20:00

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

РБК01:23

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

РИА Новостивчера в 20:49

Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

News.ruвчера в 20:27

Трое россиян вошли в список самых богатых людей Британии

Московский Комсомолец02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Общество

Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21

Новая дальневосточная авиакомпания должна будет купить до 2024 года до 60 самолётов SSJ-100 и 16 МС-21, сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов.
RT на русском 08:37
1
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,9K
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Взгляд.ру 06:01
12
Общество

Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
РИА Новости 07:06
1,2K
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений

В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
664
Общество

Врач назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса

Самым эффективным способом защиты от заражения коронавирусом является соблюдение социальной дистанции.
Известия 08:42
233
Космос

«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля

Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

В Варшаве полиция разогнала протестующих предпринимателей

Польские полицейские применили слезоточивый газ против предпринимателей, которые устроили акцию протеста на Замковой площади в центре Варшавы.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
8
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
2,5K
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
4,1K
Энергетика

BNN Bloomberg: США стремятся повторить тактику России для стабилизации нефтяного рынка

Энергетические компании США массово сокращают добычу нефти в попытках стабилизировать топливный рынок, сообщает канадское издание BNN Bloomberg.
Народные новости 08:51
Общество

Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились

Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
35
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
1K
Космос

В США перенесли следующий этап лунной программы

Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета вчера в 09:24
Политика

Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
RT на русском 15 мая в 14:04
1,3K
Общество

Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
7
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек

Регион 64 вчера в 01:16
651
Шоу-бизнес

Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала

Актуальные Новости 08:37
1
Музыка

Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню

Участники отмененного «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили на специальном онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
Известия вчера в 22:59
19
Космос

Россия разработает новую программу изучения Венеры

Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 14 мая в 20:00
8
Общество

В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
62
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
900
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
990
Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Пятый канал 02:14
2
Общество

Главврача больницы в Армавире уволили после протеста медиков

Профиль вчера в 10:39
909
Общество

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
20
Фигурное катание

Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко

Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе.
Народные новости 15 мая в 07:02
3
Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97

Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
425
Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
10
Политика

Путин раскритиковал работу по выплатам медикам

В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Право.ру 15 мая в 08:17
4,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алишер Усманов
Российский предприниматель
Российский предприниматель, меценат и филантроп узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. Продолжительное время один из богатейших бизнесменов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное