Общество

РБКРБКВ двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).
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Миллиардер Алишер Усманов остался единственным россиянином в десятке богатейших людей Великобритании

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News.ruвчера в 20:27

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

Lenta.ru01:48
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