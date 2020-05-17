Общество
РБКВ двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. В первом рейтинге после вспышки коронавируса он оказался на седьмой строчке (в прошлом году Усманов занимал восьмую позицию в рейтинге).
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Общество
В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая
В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.
РБК 17:00
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий.
Известия 15:17
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отреклась от дочери после скандала
Певица признается, что очень любила Плаксину, чего не может сказать сейчас. Успенская призналась, что у дочери «холодное сердце».
Слово и Дело 12:55
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Здоровье
В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом
15-й Регион (Северная Осетия) 09:03
Культура
Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует с 18 мая на ТВ
С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета 10:07
Общество
Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы
Рекомендации направлены на то, чтобы снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и предотвратить заражение.
Стерлитамакский рабочий 13:37
Культура
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Известия 07:40
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Шоу-бизнес
Определены финалистки седьмого сезона шоу «Холостяк»
Финал "Холостяка" приближается, и главному герою скоро придется сделать выбор.
Слово и Дело 08:53
Общество
В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам
Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом.
1rnd.ru 13:00
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и других организаций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ (.pdf) о введении санкций в отношении ряда музеев, общественных, научных и образовательных организаций России.
Коммерсантъ 15 мая в 15:21
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 02:22
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Политика
Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.
ТАСС 14:38
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости 08:37
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Газета.Ru 10:08
Киберспорт
Dota 2. Team Secret вышла в финал Gamers Without Borders 2020
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:27
Общество
«Северному потоку-2» отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС.
Российская газета 15 мая в 03:50
Политика
Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
News.ru 16:43
Баскетбол
Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за 560 тысяч долларов
Игровые кроссовки шестикратного чемпиона Майкла Джордана были проданы на аукционе «Сотбис» за 560 тысяч долларов, сообщает The Action Network.
Спорт-Экспресс 16:20