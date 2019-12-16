Общество

Вести.RuВести.RuВ двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок. Это чай марки Richman, продававшийся под наименованием "чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой".
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с чего всё началось

Верить ли Знакам: какие продукты притворяются органическими?

Таким образом, с 1 января отечественные продукты, промаркированные как органические, и имеющие зарубежные сертификаты или сертификаты неаккредитованных органов по сертификации, не смогут наносить на упаковку «органические» названия на русском языке, а также использовать Национальный знак.
Роскачествовчера в 23:56

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Эксперт призвал не тревожиться из-за пестицидов в чае

News.ru09:25

Чем опасны пестициды в органических продуктах

REGNUM06:47

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

РБК00:00

В двух популярных марках чая нашли пестициды

РИА Новости02:02

Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая

Комсомольская правда01:01

Роскачество обнаружило в двух образцах российского и шриланкийского чая пестициды

ТАСС00:08

Роскачество нашло нарушения в органическом чае

Телеканал 360°02:17
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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Армия и оружие

Штаб украинских войск сообщил об убийстве 22 ополченцев Донбасса с начала декабря

В зоне карательной операции Киева в Донбассе с 1 по 15 декабря погибли 22 ополченца.
ИА Новороссия 07:31
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

Уволенный россиянин застрелил своего начальника

В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника.
Lenta.ru 09:33
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Армия и оружие

В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом

В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Российская газета 14 декабря в 04:18
Здоровье

Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт

Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Известия 08:20
Общество

Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов

Закон вступит в силу 1 февраля.
Говорит Москва 08:22
Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Пятый канал вчера в 20:36
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
Экономика

Россиян призвали не копить на пенсию по одному рублю

Новая пенсионная реформа, в рамках которой будет создан новый продукт, государственный пенсионный план, потребует доработки.
Инвест-Форсайт 08:13
Биатлон

Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки

Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
News.ru 06:08
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес

Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку

43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".
Российская газета 10:02
Технологии

Tele2 собирает старые телефоны для их утилизации в Челябинске

Оператор мобильной связи Tele2 запустил экологический проект «Переплавка», который призван донести до людей необходимость утилизации старых мобильных телефонов.
Радио Business FM Челябинск 13 декабря в 06:01
Политика

Украина разрешит двойное гражданство

Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
ИА Новороссия 05:26
Происшествия

Школьник попал в больницу с гайморитом и умер во время лечения

Ребенок обратился в лечебное учреждение с диагнозом "Синусит". В больнице у подростка диагностировали двусторонний гнойный гайморит.
Вести.Ru 08:42
Политика

Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:06
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Известия вчера в 17:18
Происшествия

Директора ФБК Жданова отпустили из полиции

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили после сегодняшнего задержания на выходе из спецприемника, где до этого он отбывал десять суток ареста.
Коммерсантъ 09:10
Происшествия

Истязавшие ребенка гречкой родители из Омска частично признали вину

Известия 09:21
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Общество

В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи

Российская газета 09:59
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Note 10 вышел на рынок России

Дни24 02:14
Авто

Opel вернулся на российский рынок

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
РИА Новости 04:28
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