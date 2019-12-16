Таким образом, с 1 января отечественные продукты, промаркированные как органические, и имеющие зарубежные сертификаты или сертификаты неаккредитованных органов по сертификации, не смогут наносить на упаковку «органические» названия на русском языке, а также использовать Национальный знак.

с чего всё началось

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