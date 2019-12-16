Общество
Вести.RuВ двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок. Это чай марки Richman, продававшийся под наименованием "чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой".
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с чего всё началось
Таким образом, с 1 января отечественные продукты, промаркированные как органические, и имеющие зарубежные сертификаты или сертификаты неаккредитованных органов по сертификации, не смогут наносить на упаковку «органические» названия на русском языке, а также использовать Национальный знак.Роскачествовчера в 23:56
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Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая
Комсомольская правда01:01
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Юниорская сборная России по хоккею впервые выиграла Кубок вызова
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Подросток на Mercedes устроил ДТП в Петербурге
Шестнадцатилетний подросток на Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
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Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
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38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
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Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией
Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов пришел к телеведущей Дане Борисовой с полицией и врачами, чтобы забрать 12-летнюю дочь.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
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Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
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Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Общество
Во Франции подал в отставку верховный комиссар по пенсионной реформе
Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Происшествия
В Нацполиции заявляют, что обыски в квартире Антіна
Forwarded from Klymenko Time В Нацполиции заявляют, что обыски в квартире Антіна Мухарского не были связаны с делом убийства журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
В Москве еще пять школ проверяют после сообщений об угрозах взрывов
"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в пяти школах Москвы", - сказал собеседник агентства.
Футбол
Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»
Общество
Россияне тратят на еду больше европейцев
В большинстве развитых стран траты на еду составляют не более 15% от ежемесячного дохода, а в России эти расходы превышают 31% семейных бюджетов.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Армия и оружие
НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок
В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
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Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Политика
Законопроект о Brexit будет внесен в британский парламент 2 декабря
Законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) будет внесен в британский парламент 20 декабря.