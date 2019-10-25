Общество

RT на русскомRT на русскомВ двух округах Калифорнии объявлен режим ЧП из-за пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в двух округах из-за пожаров. Об этом говорится на сайте главы американского штата. Отмечается, что особый режим введён в округах Лос-Анджелес и Сонома.
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В двух округах Калифорнии объявлен режим ЧП из-за пожаров

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В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров

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Взгляд.ру25 октября в 14:40

Из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе объявили режим ЧС

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В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров

РИА Новости25 октября в 16:07

В Лос-Анджелесе и под Сан-Франциско введен режим ЧП из-за природных пожаров

Вести.Ru25 октября в 17:02

Губернатор Калифорнии объявил окрестности Лос-Анджелеса районом чрезвычайного положения

ТАСС25 октября в 14:23
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Гэвин Ньюсом
Американский политик
Американский политик. Губернатор Калифорнии с 7 января 2019 года, вице-губернатор Калифорнии. Мэр Сан-Франциско в 2004-2011 годах. Член Демократической партии.
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