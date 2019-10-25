Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в двух округах из-за пожаров. Об этом говорится на сайте главы американского штата. Отмечается, что особый режим введён в округах Лос-Анджелес и Сонома.

В двух округах Калифорнии объявлен режим ЧП из-за пожаров

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