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КП - Владивосток
КП - Владивосток

В двух поселках Приморья ввели режим ЧС из тайфуна «Масак»

Накануне власти сообщали о том, что в Находке из-за супертайфуна «Майсак» ввели режим ЧС. Вместе с тем, была информация и о том, что особый статус могут присудить и всему региону, ведь масштабы бедствия из-за непогоды достаточно серьезные.В источнике
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Владивосток-Новости

Олег Кожемяко: «Это нужно сделать незамедлительно»

Владивосток-Новости03:08
ВЕСТИ: Приморье

Приморью еще сильно повезло - «народный синоптик»

ВЕСТИ: Приморье00:59
АиФ Владивосток

Около 5 тысяч человек ликвидируют последствия тайфуна «Майсак»

АиФ Владивосток01:21
ТАСС

Во втором муниципалитете Приморья объявили режим ЧС из-за прошедшего тайфуна

ТАСС02:48
RT на русском

В двух посёлках Приморья введён режим ЧС из-за тайфуна «Майсак»

RT на русском02:17
КП - Владивосток

В двух поселках Приморья ввели режим ЧС из тайфуна «Масак»

КП - Владивосток01:59
PrimaMedia.ru

Житель Приморья погиб из-за упавшего дерева во время тайфуна «Майсак»

PrimaMedia.ruвчера в 10:49

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
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В Ленинградской области пограничники нашли тайник с 16 кг тротила

"Сотрудниками пограничного управления в Сланцевском районе Ленинградской области в лесном массиве обнаружен схрон тротиловых шашек, в частности, два пакета, присыпанных землей, с тротиловыми шашками - 40 штук по 400 грамм каждая - общим весом 16 кг", - говорится в сообщении.
ТАСС02:35
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Врач Бутовский: переход из «Спартака» в «Рубин» - это вызов для меня

В интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову врач сборной России по футболу и бывший глава медицинского штаба московского "Спартака" рассказал о своей борьбе с COVID-19, докторах, которые находились вместе с ним, а также о решении сменить столичный клуб на казанский "Рубин".
РИА Новости03:00