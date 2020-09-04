В двух поселках Приморья ввели режим ЧС из тайфуна «Масак»
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Накануне власти сообщали о том, что в Находке из-за супертайфуна «Майсак» ввели режим ЧС. Вместе с тем, была информация и о том, что особый статус могут присудить и всему региону, ведь масштабы бедствия из-за непогоды достаточно серьезные.В источнике
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