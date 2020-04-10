Коронавирус
РИА НовостиВ двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции
Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах. В четверг глава республики заявил о первичных анализах, выявивших коронавирус у жителей районов республики.
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В Ленском и Алданском районе объявлен режим полной самоизоляции
Аргументы и Факты - Якутиявчера в 20:48
Житель Ленска, предварительно зараженный коронавирусом, прибыл из Мирного в такси с шестью пассажирами
SakhaPress.ruвчера в 20:25
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Экономика
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Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Алтайском крае
Представители оперативного штаба Алтайского края сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
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Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Умерший иркутянин был носителем сразу двух штаммов коронавируса
Первый умерший от короновируса иркутянин был носителем двух разных штаммов коронавируса, заявила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на сессии заксобрания 10 апреля.
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Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Российский вирусолог Павел Волчков рассказал о том, когда на Земле появился «нулевой пациент» с коронавирусом.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Политика
Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Общество
В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса
Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
Наука
Разработали «пластырь» для восстановления сердца после инфаркта
Здоровье
ГКБ № 1 в Ижевске закрыли на карантин из-за случаев коронавируса
В Ижевске из-за подтверждения коронавируса закрыли на карантин городскую клиническую больницу № 1 и поликлинику № 2. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.
Футбол
Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и передал эстафету Роналду
Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин придумал новый челлендж. Его суть заключается в том, чтобы выбрить на голове эмблему своего клуба.
Экономика
Ипотечная недвижимость уходит с молотка в Алтайском крае
Только за первую неделю апреля на официальном сайте торгов были размещены десятки объектов недвижимости по ипотечным кредитам.
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Гаджеты
СМИ обвинили MediaTek в мошенничестве с процессорами
Синьчжу, 9 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Тайваньскую компанию MediaTek, производящую процессоры для смартфонов, уличили в завышении тестовых результатов производительности своей продукции.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
Здоровье
В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция сильно поражает иммунную систему человека, что может вызывать другие патологии.
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
Финансы
Биржевой курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с 6 марта
Курс евро на Московской бирже упал ниже отметки 80 рублей (до 79,92 рубля) впервые с 6 марта 2020 года, об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В России упростили порядок регистрации безработных
«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.