Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ двух регионах России отменили парады Победы

За последние сутки в республике выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 71 — в Якутске, озвучил данные статистики глава региона Айсен Николаев. В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
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«В связи с тем, что в Челябинской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19 на основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники», — сообщается
 на странице правительства Челябинской области в Facebook.
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