Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.
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В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

РИА Новости13:51

«Просто трагедия, издевательство»: В Коми жителям пришли неподъёмные счета за отопление

Царьград11:35

Жителям Коми пришли новые счета за отопление во время карантина — от 17 до 35 тысяч рублей

КМВ Новости03:30

Жители Усинска ошалели от космических счетов за отопление на фоне коронавируса

КП - Сыктывкар06:23

Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату

Ридус04:41

Счет за отопление на фоне коронавируса поразил россиянина

Рамблер03:47

Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч

Московский Комсомолец09:45
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Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом

Столица на Онего 08:58
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В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Профиль вчера в 10:21
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Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
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По факту пожара в доме престарелых в Москве возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы.
ТАСС 16:15
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Сбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля

Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.
Газета.Ru 12:49
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Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии

Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.
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Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Пассажирский поезд загорелся около Рязани

"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
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Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги.
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Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России

Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
Lenta.ru 05:34
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Здоровье

Губернатор Кубани рассказал Путину о борьбе с коронавирусом

Краснодар, 8 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев в числе глав других регионов РФ отчитался перед президентом Владимиром Путиным о мерах, предпринимаемых для защиты от коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:05
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Путин призвал вернуть нормальный график работы

Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.
ДЕЛА.ru 09:44
Общество

Сын президента Сербии заболел коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
BFM.ru 15:58
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий вчера в 01:44
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Общество

Сергей Собянин заявил, что в городе нельзя останавливать строительство

Вечерняя Москва 10:47
Общество

В Крыму подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом

Установлено, что один из членов семьи с подтвержденным лабораторным случаем COVID-19 ранее находился на стационарном лечении в центральной городской больнице Армянска.
КИА 12:24
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Российская газета 04:19
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Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
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Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Международный антикоррупционный портал вчера в 04:21
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Финляндия выделит 1 млрд евро на помощь бизнесу на фоне коронавируса

Правительство Финляндии в среду объявило о планах дополнительно направить 1 млрд евро на ликвидацию экономического урона от пандемии коронавируса, а также на борьбу с ним, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 12:35
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Шоу-бизнес

Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус

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