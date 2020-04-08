Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

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Экономика Финляндия выделит 1 млрд евро на помощь бизнесу на фоне коронавируса Правительство Финляндии в среду объявило о планах дополнительно направить 1 млрд евро на ликвидацию экономического урона от пандемии коронавируса, а также на борьбу с ним, сообщают европейские СМИ.

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