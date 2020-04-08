Коронавирус
РИА НовостиВ двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч
Московский Комсомолец09:45
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Здоровье
Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса
Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине
Бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в журнале NPR предложили использовать пандемию коронавируса для давления на Россию по вопросу возвращения Крыма Украине.
Футбол
Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара
Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Общество
Глава Якутии: к кому будут применять штрафы за нарушения самоизоляции?
В четверг в 11 часов состоялся традиционный брифинг главы Якутии Айсена Николаева по ситуации с коронавирусом.
Общество
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
В качестве дополнительной меры поддержки Владимир Путин предложил распространить отсрочку по выплате этих взносов продолжительностью в шесть месяцев.
Здоровье
В Саратове подтвердился факт заражения медработника коронавирусом
В Саратове имеется один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у медицинского работника.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
Спорт
Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным
30-летний российский шахматист Сергей Карякин, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, пока не решил, будет ли голосовать за новые поправки к Конституции.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Кино
Первый Международный кинофестиваль о космосе пройдёт дистанционно
Намеченный на 9-12 апреля в Калуге первый Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» состоится дистанционно.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
Здоровье
Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных
Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек
В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 банкам России на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента 15 банков России на «негативный», пишет ТАСС.
Здоровье
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом фиксируется в США второй день подряд: по итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки.
Общество
Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Здоровье
В Югре выявлено 19 новых случаев коронавируса
За последние сутки на территории Югры было выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Футбол
Парфенов о сезоне РПЛ: по пути Бельгии скоро пойдут многие федерации
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов выразил мнение относительно дальнейшей судьбы сезона-2019/20 в РПЛ, а также остальных европейских чемпионатах.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Авто
Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором
Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.