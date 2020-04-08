Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.
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Жители Усинска ошалели от космических счетов за отопление на фоне коронавируса

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«Просто трагедия, издевательство»: В Коми жителям пришли неподъёмные счета за отопление

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Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч

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Жителям Коми пришли новые счета за отопление во время карантина — от 17 до 35 тысяч рублей

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Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.
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В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
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Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

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Газета.Ru вчера в 11:56
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"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
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Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 20:31
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Вышел браузер Chrome 81 с начальной поддержкой стандарта Web NFC

Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны.
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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
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Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса

Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
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Fiat представил новый пикап Fiat Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
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Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
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В результате уничтожено более тысячи кубометров деревьев. Сумма ущерба - больше 9 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
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Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

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Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину, как Самарская область борется с коронавирусом

Выступил на мероприятии и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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