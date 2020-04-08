Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Общество Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Авто Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).

Шоу-бизнес Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.

Энергетика Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Кино Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.

Общество Россия защитит законные права на Александровское подворье в Иерусалиме Россия предпримет все необходимые усилия для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, включая права на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Политика Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.

Общество В Приморье подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом К 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, прибавились еще четыре.

Общество В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.