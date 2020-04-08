Коронавирус
РИА НовостиВ двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.
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Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч
Московский Комсомолец09:45
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