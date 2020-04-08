Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.
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В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

РИА Новости13:51

Счет за отопление на фоне коронавируса поразил россиянина

Рамблер03:47

Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч

Московский Комсомолец09:45

Жители Усинска ошалели от космических счетов за отопление на фоне коронавируса

КП - Сыктывкар06:23

Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату

Ридус04:41

«Просто трагедия, издевательство»: В Коми жителям пришли неподъёмные счета за отопление

Царьград11:35

Жителям Коми пришли новые счета за отопление во время карантина — от 17 до 35 тысяч рублей

КМВ Новости03:30
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Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости 15:27
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости 12:21
Политика

Первый канал анонсировал новое телеобращение Путина

Президент РФ Владимир Путин вновь обратится к россиянам с телеэкранов. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала, пишет РБК.
БИЗНЕС Online 07:34
Общество

Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 1,5 миллиона

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 1,5 миллиона человек, 8 апреля свидетельствуют официальные данные по зараженным коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:00
Футбол

Бакаев назвал лучшего вратаря в России

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев считает, что его одноклубник Александр Максименко является лучшим вратарем страны на данный момент.
ProstoProSport 15:16
Общество

Профессор РАН спрогнозировала несколько пиков коронавируса в России

Профессор РАН Карима Нигматулина заявила, что жителям России следует быть готовыми к нескольким пикам заболеваемости коронавирусом.
Life.ru 13:21
Экономика

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
РБК 01:00
Здоровье

Треть результатов тестов на коронавирус могут быть ошибочными

Т.е. у ряда исследуемых с отрицательными результатами теста, на самом деле, имеет место заражение коронавирусом.
SMINEWS в Иванове 17:29
Общество

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии.
Эхо Москвы вчера в 04:30
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 09:07
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Российская газета 06 апреля в 22:51
Музыка

«Независимых музыкантов» поддержали сборником «Не выходя из дома»

Сборник «Не выходя из дома» с песнями «независимых музыкантов» выпустило НКО «Институт музыкальных инициатив», сообщил руководитель организации Илья Зинин 8 апреля на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна 14:22
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Общество

Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников

Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Карелинформ вчера в 07:36
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области

По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Известия вчера в 09:21
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Авто

Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Car.ru 05:25
Футбол

АПЛ не будет завершена досрочно

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что в Англии собираются объявить о досрочном завершении сезона.
Евро-футбол.ру 11:15
Общество

Наравне с коронавирусом распространяется ковидофобия

Инфекция, стремительно распространившаяся по всему миру, привела к тому, что все больше людей стали поддаваться панике.
Вести.Ru 17:29
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии

В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие

Аравийская коалиция объявила перемирие в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией останавливает военные действия в Йемене сроком на две недели.
Газета.Ru 17:03
Космос

Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю

Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
AstroNews.ru 06 апреля в 17:35
Наука

Ученые намерены определять коронавирус по голосу

Газета.Ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском 09:11
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Футбол

Акинфеев добился снижения зарплат всем игрокам ЦСКА

График урезания зарплат в московском футбольном ЦСКА утвердило руководство клуба, 8 апреля сообщает «Чемпионат».
ИА Красная Весна 16:14
Хоккей

Овечкин сбрил бороду, последовав примеру Галустяна

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие во флешмобе «Меняйся дома», запущенном популярным комиком Михаилом Галустяном.
Metaratings 14:51
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
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