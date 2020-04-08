Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.
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с чего всё началось

Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч

В республике Коми решили, например, потребовать от людей доплату за тепло в размере до 30 тысяч рублей в среднем.
Московский Комсомолецвчера в 09:45

Подробнее о событии

«Это как?» Россиян возмутил перерасчет по ЖКХ

Рамблер02:19

Жители Коми пожаловались на выросшую до 35 тысяч рублей квартплату

Ридусвчера в 04:41

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

РИА Новостивчера в 13:51

«Просто трагедия, издевательство»: В Коми жителям пришли неподъёмные счета за отопление

Царьградвчера в 11:35

Коммунальщики начали делать перерасчеты за тепло и капремонт на десятки тысяч

Московский Комсомолецвчера в 09:45

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

Газета.Ruвчера в 22:49

Жителям Коми пришли новые счета за отопление во время карантина — от 17 до 35 тысяч рублей

КМВ Новостивчера в 03:30
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Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости вчера в 16:34
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью

В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество

Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря.
РБК 02:53
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 15:35
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Печальное лидерство по числу зараженных коронавирусом в России удерживает российская столица - в Москве за сутки заразились 857 человек.
Новые Известия 04:33
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru 04:27
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК вчера в 13:23
Происшествия

В Курской области шесть человек заболели коронавирусом

В Курской области появились шесть новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили на официальной странице портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в соцсети Вконтакте.
АиФ - Черноземье вчера в 04:49
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК вчера в 02:36
Общество

Мэр Варшавы заподозрил власти Польши в занижении числа умерших

В Польше по состоянию на 9 апреля выявлено 5 205 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:28
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости вчера в 01:47
Происшествия

В Москве произошел пожар в доме престарелых

Московский Комсомолец вчера в 14:56
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Армия и оружие

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Взгляд.ру вчера в 14:04
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru вчера в 17:08
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru 07 апреля в 02:34
Общество

Глава Башкирии запретил выходить детям и пенсионерам на улицу

Глава Башкирии Радий Хабиров внесет изменения в указ о режиме повышенной готовности к распространению коронавируса.
Телеканал UTV 03:57
Здоровье

В Крыму прокомментировали ситуацию в закрытой больнице Армянска

Накануне власти приняли решение закрыть местную больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор, поскольку лабораторное исследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции у пациента.
Аргументы и Факты - Крым 04:16
Армия и оружие

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

В Ленобласти за сутки выявили 18 новых случаев коронавируса

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 10:50 — REGNUM В Ленинградской области число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 112 человек — за прошедшие сутки положительные результаты на наличие COVID-19 получили еще 18 человек.
REGNUM 03:50
Происшествия

ФСБ задержала керчанина, который призывал к экстремизму на YouTube

Сотрудники ФСБ в Керчи задержали 54-летнего мужчину, который публично призывал к экстремистской деятельности.
КП - Крым 04:05
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