В республике Коми решили, например, потребовать от людей доплату за тепло в размере до 30 тысяч рублей в среднем.

с чего всё началось

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК". Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году.

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

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