Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. На это время в регионе ограничили продажу алкоголя, сообщает пресс-служба Парфенчикова.

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

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