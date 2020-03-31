Коронавирус
ДождьВ двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. На это время в регионе ограничили продажу алкоголя, сообщает пресс-служба Парфенчикова.
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Общество
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Транспорт
В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Общество
В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Сегодня, 31 марта, внесены изменения в указ губернатора №125-у от 26.03.2020, согласно которым на территории региона вводится режим всеобщей самоизоляции.
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 35 пациентов
Более 300 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, у 153 тест на коронавирус положительный, четверо из них на ИВЛ, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Общество
В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля
Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Экономика
Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Общество
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
За сутки в Челябинской области зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и один условно положительный случай заболевания.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек
Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Музыка
«Карантинную» версию песни представила группа Little Big
Илья Прусикин (Ильич), создатель группы Little Big, показал карантинную версию видеоролика для музыкальной композиции I’m ok.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки
Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Биатлон
Фуркад вспомнил, как Губерниев назвал его свиньёй
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Экономика
МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей
МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Экономика
Нуждающимся калининградцам планируют выдать продуктовые карты
Региональные власти для помощи нуждающимся калининградцам планируют внедрить механизм, который используется во многих странах.
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В России может возникнуть дефицит сигарет из-за коронавируса
Три табачных завода в Петербурге и Ленобласти закрылись на карантин с 30 марта – это произошло после того, как Минпромторг исключил сигареты из списка товаров первой необходимости.
Политика
Трамп: Россия отправила в США самолет с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия направила в США «самолет с медицинскими принадлежностями».