Коронавирус

ДождьДождьВ двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. На это время в регионе ограничили продажу алкоголя, сообщает пресс-служба Парфенчикова.
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В Карелии ограничили продажу алкоголя

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Власти Карелии ввели ограничение на продажу алкоголя с 1 апреля

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В Карелии ограничивают продажу алкоголя

АиФ Карелиявчера в 12:10

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

Газета.Ruвчера в 12:32
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Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
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Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
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МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
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Региональные власти для помощи нуждающимся калининградцам планируют внедрить механизм, который используется во многих странах.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия направила в США «самолет с медицинскими принадлежностями».
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