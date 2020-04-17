Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ единый регистр населения не попадут данные о доходах, заявили в ФНС

Единый регистр населения, который создается в России, будет содержать более 30 видов сведений о гражданах, но информация о доходах и налоговых поступлениях в нем учитываться не будет, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая станет оператором единого регистра.
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В единый регистр населения не попадут данные о доходах, заявили в ФНС

РИА Новости07:54

Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

ТАСС09:09

В России создадут единый реестр сведений о населении

SM News04:48

Налоговикам могут дать право выяснять, сколько зарабатывают россияне

Парламентская газета07:34

Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином информресурсе со сведениями о россиянах

Агентство Москва03:52

В России будет сформирован единый ресурс с данными обо всех гражданах

Дума ТВ03:49

В России создается единый регистр населения

REGNUM03:51
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Происшествия

В Ингушетии ищут пропавшего ребенка

Спасатели, правоохранители и жители соседних населенных пунктов ищут четырехлетнюю девочку, пропавшую 17 апреля в селе Нестеровском Сунженского района Ингушетии.
ТАСС 18:02
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

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ТАСС 05:10
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Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

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Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия 14:17
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
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Общество

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Космос

Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
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Технологии

NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate

На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
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Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
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Наука

Рабочую температуру кубитов повысили

Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
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Назвали опасные последствия коронавируса для выздоровевших

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Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
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Игры

Microsoft представила консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

Microsoft показала лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Релиз особой версии консоли состоится в июне 2020 года.
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Аронофски хотел снять Хоакина Феникса в роли Бэтмена

Режиссер Даррен Аронофски рассказал, что в нулевых должен был снять фильм про Бэтмена, однако проект не был реализован из-за его желания снять в главной роли Хоакина Феникса.
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Общество

Губернатор Кубани продлил карантин до 30 апреля

Регион выбыл из пятёрки лидеров в России по числу больных коронавирусом.
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Биатлон

Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
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Общество

Генсек ООН призвал к коалиции для разработки вакцины против COVID-19

К созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РЕН ТВ 18:35
Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета

Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
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Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
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Здоровье

Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
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Политика

Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
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Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
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Общество

Число умерших людей с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Общее число умерших людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в мире превысило 150 тысяч человек.
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Культура

Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»

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Политика

Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия победит эпидемию коронавируса.
Piter.tv 12:52
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Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких

Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

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