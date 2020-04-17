Единый регистр населения, который создается в России, будет содержать более 30 видов сведений о гражданах, но информация о доходах и налоговых поступлениях в нем учитываться не будет, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая станет оператором единого регистра.

В единый регистр населения не попадут данные о доходах, заявили в ФНС

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