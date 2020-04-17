Общество
РИА НовостиВ единый регистр населения не попадут данные о доходах, заявили в ФНС
Единый регистр населения, который создается в России, будет содержать более 30 видов сведений о гражданах, но информация о доходах и налоговых поступлениях в нем учитываться не будет, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая станет оператором единого регистра.
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Происшествия
В Ингушетии ищут пропавшего ребенка
Спасатели, правоохранители и жители соседних населенных пунктов ищут четырехлетнюю девочку, пропавшую 17 апреля в селе Нестеровском Сунженского района Ингушетии.
ТАСС 18:02
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru вчера в 08:58
Общество
В Чехии выставили на продажу памятник Сталину
Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.
Эхо Москвы 20:07
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Технологии
NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate
На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
3DNews 05:51
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор вчера в 13:40
Здоровье
Назвали опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Соловей.Инфо вчера в 03:42
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Игры
Microsoft представила консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
Microsoft показала лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Релиз особой версии консоли состоится в июне 2020 года.
CyberSport.ru 15:44
Кино
Аронофски хотел снять Хоакина Феникса в роли Бэтмена
Режиссер Даррен Аронофски рассказал, что в нулевых должен был снять фильм про Бэтмена, однако проект не был реализован из-за его желания снять в главной роли Хоакина Феникса.
Известия 17:00
Общество
Губернатор Кубани продлил карантин до 30 апреля
Регион выбыл из пятёрки лидеров в России по числу больных коронавирусом.
Каневские зори 08:22
Биатлон
Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
Нева Спорт вчера в 10:39
Общество
Генсек ООН призвал к коалиции для разработки вакцины против COVID-19
К созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РЕН ТВ 18:35
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:14
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
Здоровье
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
Политика
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Общество
Число умерших людей с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч
Общее число умерших людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в мире превысило 150 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 15:32
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Inc-news.ru вчера в 15:19
Политика
Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия победит эпидемию коронавируса.
Piter.tv 12:52
Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18