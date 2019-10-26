Культура

RT на русскомRT на русскомВ эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

Даниил Королёв заинтересовал этнической композицией с элементами горлового пения «Когда молод был» троих членов жюри — на этот раз к коллегам не присоединился Валерий Сюткин. Королёв решил продолжить соревнования вместе с Константином Меладзе, который первым оценил его голос.
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Участника «Голоса» обвинили в неуважении к Сюткину

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Валерий Сюткин
Певец
Советский и российский певец и музыкант, композитор, автор текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво». Заслуженный артист России, профессор кафедры вокала и художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ имени М. А. Шолохова. Член Авторского совета Российского авторского общества, почётный деятель искусств города Москвы.
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Константин Меладзе
Композитор
Советский и украинский композитор, музыкальный продюсер; Заслуженный деятель искусств Украины. Старший брат певца Валерия Меладзе.
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