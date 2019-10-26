Культура
RT на русскомВ эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
Даниил Королёв заинтересовал этнической композицией с элементами горлового пения «Когда молод был» троих членов жюри — на этот раз к коллегам не присоединился Валерий Сюткин. Королёв решил продолжить соревнования вместе с Константином Меладзе, который первым оценил его голос.
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Единоборства
UFC и USADA не отстраняли Диаса от боя с Масвидалем
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Экономика
Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Общество
В Ростове-на-Дону в асфальт закатали рельсы
Кажется, эти гении испортили не только асфальт с рельсами, но и сам трамвай.
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
Происшествия
Попавший в ДТП на Алтае микроавтобус перевозил творческий коллектив
Частный микроавтобус Fiat Ducato, столкнувшийся с минивэном Nissan на трассе в Алтайском крае, вёз фольклорную группу «Сударушки» из местного Дома культуры на творческий фольклорный фестиваль.
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»
Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Гаджеты
«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны
В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
Происшествия
Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Транспорт
Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию
Футбол
«Монако» обыграл «Нант» с передачей Головина
Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.
Космос
Астрономы КФУ следят за летящим к Земле астероидом
«Хотя 162082 (1998 HL1) относится к семейству потенциально опасных астероидов, но 25−26 октября этого года он пройдет достаточно далеко, в 6 миллионах километров от Земли (более 16 расстояний от Земли до Луны), поэтому никакой опасности для землян в этот раз он представлять не будет», — сообщил заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Ильфан Бикмаев.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Футбол
Сегодня тремя матчами продолжится 14 тур чемпионата России по футболу
Игровой день начнется с битв середняков и стремящимся к ним аутсайдеров. 8 место отделяет в таблице от 13 всего три очка.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Происшествия
В Британии задержали еще двух человек по делу о 39 трупах в грузовике
Британская полиция задержала ещё двоих людей – мужчину и женщину в связи с обнаружением в прицепе грузовика в Эссексе трупов 39 граждан КНР.
Армия и оружие