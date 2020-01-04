Чтобы пройти теоретический экзамен и получить водительское удостоверение, кандидатам на права придется готовиться по большему количеству вопросов. Сейчас их 800, однако с этого года ГИБДД добавит больше заданий в экзаменационные билеты.

В экзамене на права станет больше вопросов

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