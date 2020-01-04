Общество
URA.RuВ экзамене на права станет больше вопросов
Чтобы пройти теоретический экзамен и получить водительское удостоверение, кандидатам на права придется готовиться по большему количеству вопросов. Сейчас их 800, однако с этого года ГИБДД добавит больше заданий в экзаменационные билеты.
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В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в системе оценки экзамена на права
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Хоккей
Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе, сообщает РИА Новости.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Технологии
EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux
Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда, сбит в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Футбол
Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду
Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк показала свою фигуру в бассейне с мандаринами
На странице своего профиля в Instagram Ангелина Вовк опубликовала видео своего отдыха в Абхазии.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Армия и оружие
Как Трамп развязывает третью мировую войну
Журналисты дают прогнозы: во что выльются действия американского лидера и не развязал ли он третью мировую войну.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Армия и оружие
В США поставили морскую пехоту России на второе место в мире
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.