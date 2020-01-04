Общество

URA.RuURA.RuВ экзамене на права станет больше вопросов

Чтобы пройти теоретический экзамен и получить водительское удостоверение, кандидатам на права придется готовиться по большему количеству вопросов. Сейчас их 800, однако с этого года ГИБДД добавит больше заданий в экзаменационные билеты.
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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Lenta.ru04:50

В этом году из экзамена по вождению в ГИБДД уберут «площадку»

Евразия Daily07:39

В экзамене на права станет больше вопросов

URA.Ru05:53

ГИБДД может увеличить количество вопросов в экзамене на права

Комсомольская правда11:28

ГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права

Российская газета04:06

В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в системе оценки экзамена на права

RT на русскомвчера в 05:20

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

РИА Новости02 января в 04:12
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Хоккей

Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК 11:50
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В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
РИА Новости 10:37
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Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе

Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 11:48
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В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

Lenta.ru 10:34
Технологии

EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux

Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
Игромания.ру 08:33
Политика

Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.
РЕН ТВ 10:24
Шоу-бизнес

Камерон Диаз впервые стала мамой

Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
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Общество

Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Lenta.ru 10:34
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Lenta.ru 07:07
Политика

Тысячи иракцев участвуют в церемонии прощания с генералом Сулеймани в Багдаде

ТАСС 08:56
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Политика

Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым

Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Аргументы недели 08:04
Здоровье

Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
The Moscow Post вчера в 04:09
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Армия и оружие

В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда, сбит в Луганской Народной Республике (ЛНР).
REGNUM 07:48
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Российская газета 02:10
Футбол

Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду

Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:27
Кино

Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети

VSE42.RU 04:35
Происшествия

Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Lenta.ru 09:28
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк показала свою фигуру в бассейне с мандаринами

На странице своего профиля в Instagram Ангелина Вовк опубликовала видео своего отдыха в Абхазии.
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Спорт

Россия заплатит WADA почти миллион долларов

С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
BFM.ru 09:51
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Армия и оружие

Как Трамп развязывает третью мировую войну

Журналисты дают прогнозы: во что выльются действия американского лидера и не развязал ли он третью мировую войну.
Утро.ru 01:53
Общество

Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:17
Армия и оружие

В США поставили морскую пехоту России на второе место в мире

Российский Диалог вчера в 03:06
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
РБК 11:30
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