Происшествия
ИзвестияВ отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 18 июля. Отмечается, что постоялицу звали Анна Амбарцумян.
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с чего всё началось
Напомним, что инцидент произошел на Неглинной улице. Тело девушки обнаружили в номере гостиницы "Петр Первый". Ранее сообщалось, что тело было найдено спустя пять часов после смерти.РЕН ТВ04:18
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Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
РИА Новости 08:02
Происшествия
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии
Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
Политика
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Игры
Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
Ридус вчера в 16:26
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 16 июля в 06:54
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Общество
В России за сутки выявили 6,2 тыс. новых заражений коронавирусом
Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у 578 человек.
РБК 04:16
Армия и оружие
Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Политика
Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт
В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили вчера в 11:28
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Здоровье
Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Evo-rus.com 08:16
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Армия и оружие
США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров
Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10