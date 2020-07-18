Напомним, что инцидент произошел на Неглинной улице. Тело девушки обнаружили в номере гостиницы "Петр Первый". Ранее сообщалось, что тело было найдено спустя пять часов после смерти.

с чего всё началось

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 18 июля. Отмечается, что постоялицу звали Анна Амбарцумян.

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

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