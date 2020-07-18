Происшествия

ИзвестияИзвестияВ отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 18 июля. Отмечается, что постоялицу звали Анна Амбарцумян.
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с чего всё началось

Погибшая в элитном отеле оказалась известным психиатром-экстрасенсом

Напомним, что инцидент произошел на Неглинной улице. Тело девушки обнаружили в номере гостиницы "Петр Первый". Ранее сообщалось, что тело было найдено спустя пять часов после смерти.
РЕН ТВ04:18

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В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши

РИА Новости07:07

Экстрасенс из Петербурга скончалась в элитном отеле Москвы

Московский Комсомолец05:27

В отеле в центре Москвы нашли мёртвой скандального блогера Анну Амбарцумян

Комсомольская правда06:35

СМИ: Психотерапевт-экстрасенс Анна Амбарцумян найдена мертвой в столичном отеле

Вечерняя Москва04:43

«Она бы ничего плохого не сделала»: Соседи — о смерти блогерши-экстрасенса из Петербурга

78.ru07:59

Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы

Агентство Москва03:55

Погибшая в элитном отеле оказалась известным психиатром-экстрасенсом

РЕН ТВ04:18
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

РИА Новости 08:02
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Происшествия

В Воронежской области в ДТП погибли три человека

Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
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Политика

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию

Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
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Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
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Игры

Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

Ридус вчера в 16:26
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Финансы

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 16 июля в 06:54
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
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Общество

В России за сутки выявили 6,2 тыс. новых заражений коронавирусом

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у 578 человек.
РБК 04:16
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Армия и оружие

Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
4
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
2,9K
Политика

Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт

В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Новые автомобили вчера в 11:28
13
Общество

Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований

RT на русском 06:37
Здоровье

Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Evo-rus.com 08:16
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
62
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
5
Армия и оружие

США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров

Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
5
Политика

«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление

Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
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Общество

Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
20
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,9K
Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
7
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
40
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Космос

Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа

Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
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Главное