Экономика

ВедомостиВедомостиСамозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.
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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

РИА Новости09:37

Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

ТАСС09:26

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Российская газета09:00

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

РБК10:01

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Ведомости09:41

Названо число самозанятых в РФ

REGNUM09:59

В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей

Аргументы и Факты10:27
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Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Происшествия

Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
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Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
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Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru вчера в 02:35
Экономика

Назван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.
Lenta.ru 12:07
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Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
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ПВО против дронов — США пытаются делать хорошую мину при плохой игре

По мнению экспертов издания, уничтожение самолетом миниатюрного дрона с расстояния 300 метров с помощью ракеты не демонстрирует каких-либо удивительных возможностей ВВС США.
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Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
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В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
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Игры

До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima

Sucker Punch выпустила динамическую тему Ghost of Tsushima, которую до 31 января можно активировать бесплатно по специальному промокоду — он уникален для каждого региона PlayStation Store.
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Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости 11:00
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Политика

Путин потребовал обеспечить поставки улиток в Россию

Президент РФ Владимир Путин обязал Минсельхоз РФ проработать с Россельхознадзором вопрос импорта улиток.
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У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 произошло в понедельник у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 15:58
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

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Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости вчера в 07:58
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Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Экономика

Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций.
Lenta.ru 17:16
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"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
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Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Газета.Ru 15:56
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
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«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

Вести.Ru 03:15
Происшествия

Авария на тепловой сети произошла в иркутском Академгородке

Прорыв тепловой сети произошёл вечером 23 декабря в районе Лермонтова, 126 в Иркутске, сообщается на странице оператора иркутских теплосетей в Facebook.
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Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
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«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов

Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».
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