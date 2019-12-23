Экономика
ВедомостиСамозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.
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Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Происшествия
Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье
По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Здоровье
Названы опасные болезни, признаком которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Экономика
Назван российский бизнесмен года
Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
Армия и оружие
ПВО против дронов — США пытаются делать хорошую мину при плохой игре
По мнению экспертов издания, уничтожение самолетом миниатюрного дрона с расстояния 300 метров с помощью ракеты не демонстрирует каких-либо удивительных возможностей ВВС США.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Игры
До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima
Sucker Punch выпустила динамическую тему Ghost of Tsushima, которую до 31 января можно активировать бесплатно по специальному промокоду — он уникален для каждого региона PlayStation Store.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Политика
Путин потребовал обеспечить поставки улиток в Россию
Президент РФ Владимир Путин обязал Минсельхоз РФ проработать с Россельхознадзором вопрос импорта улиток.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло в понедельник у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Экономика
Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США
Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политика
Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Происшествия
Авария на тепловой сети произошла в иркутском Академгородке
Прорыв тепловой сети произошёл вечером 23 декабря в районе Лермонтова, 126 в Иркутске, сообщается на странице оператора иркутских теплосетей в Facebook.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки
Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя
В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Хоккей
«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов
Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».