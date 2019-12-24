Экономика
РИА НовостиСамозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
Самозанятые с начала текущего года заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
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В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей
Аргументы и Факты23 декабря в 10:27
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Общество
Голикова заявила о рекордно низкой младенческой смертности в России
Младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказались рекордно низкими за всю историю, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Гаджеты
Даже в экономичном режиме с TDP 140 Вт процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X производительнее Intel Core i9-10980XE c TDP 165 Вт
Используя утилиту AMD Ryzen Master, сотрудники Computerbase настроили 32-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3970X для работы с TDP 180 Вт, 140 Вт и 95 Вт, чтобы получить представление о его энергетической эффективности.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Происшествия
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой
Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
Происшествия
Министр здравоохранения Саратовской области сообщила об обысках
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Общество
Балтийский завод провел испытания атомного ледокола «Арктика»
Специалисты "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) испытали новый, самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" на остойчивость, полученные данные будут использованы в ходе будущей эксплуатации атомохода, сообщила в среду пресс-служба "Балтзавода".
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Российские корабли провели торпедные стрельбы на Балтике
Экипаж корвета «Бойкий» и малый противолодочный корабль «Алексин» выполнили стрельбы в Балтийском море.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Энергетика
Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»
По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Происшествия
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" Липского, поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Происшествия
В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии
Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Кино
Фонд кино утвердил господдержку для новых проектов Бронзита и Петрова
Совет Фонда кино утвердил перечень из пяти организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, в их число попали проект оскароносного режиссера Александра Петрова и дважды номинанта на статуэтку Константина Бронзита.
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Шоу-бизнес
Охлобыстин заявил, что при пожаре первой спасет жену
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Общество
В Госдуме оценили возможное внедрение системы распознавания лиц на ЕГЭ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил возможность внедрения системы распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Хоккей
Знарок: «Беспалов играл по плану, про его настрой на „Сибирь“ не знал»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Сибирью» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".