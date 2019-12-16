Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВ этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
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В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Российская газета14 декабря в 22:00

Специалист рынка Forex советует хранить сбережения в рублях

Красная веснавчера в 14:39

Россиянам рассказали, в какой валюте сейчас выгоднее хранить сбережения

ФедералПрессвчера в 23:44

Экономисты рассказали о шокирующем курсе доллара в конце декабря

Sputnik Таджикистанвчера в 06:48

Эксперт советует хранить сбережения в рублях

RuNews24.ruвчера в 18:38

Те, кто не поверил в прогнозы, касающиеся рубля, в этом году выиграют

Бизнес-новости в Кировевчера в 11:47
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Хоккей

Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала

Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
Экономика сегодня вчера в 10:33
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Газета.Ru 03:15
Политика

Асад обвинил США в продаже Турции захваченной в Сирии нефти

Соединенные Штаты продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
REGNUM 03:00
Политика

В партии «Яблоко» выбрали нового председателя

На съезде «Яблока» был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков. За него проголосовали 69 человек.
Газета Кемерова 14 декабря в 21:26
Армия и оружие

Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео

Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана.
Известия вчера в 22:15
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru вчера в 14:49
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Продлен арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату

Суд решил продлит арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в военной части Забайкалья и убил восемь человек.
Газета.Ru 03:15
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

REGNUM 00:28
Общество

В Удмуртии 31 декабря объявили выходным

Указ подготовлен, сегодня я его подпишу. Это касается государственных и муниципальных служащих.
Российская газета 01:10
Экономика

От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай

«Главными бенефициарами геополитических баталий последних лет на российском рынке машин и оборудования стали производители из Китая и Индии»,— заключают в ИЭП.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Путин расширил территорию налога для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
BFM.ru вчера в 07:18
Общество

Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch

Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
REGNUM 02:07
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Здоровье

Донорство – особая философия: Партийцы сдали более 20 литров крови

В результате 3-х часовой акции было собрано почти 20 литров крови, в которой приняли участие более 40 партийцев.
На Западе Москвы: Можайский 03:20
Происшествия

При землетрясении на Филиппинах погибли три человека

При землетрясении на Филиппинах погибли три человека, сообщает газета Manila Bulletin. Одна из жертв — шестилетняя девочка.
Пятый канал вчера в 22:54
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Политика

Украина намерена как можно скорее согласовать новые участки разведения

Украина намерена согласовать три или четыре участка разведения сил на востоке Украины.
News.ru 03:15
Общество

Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»

Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Росбалт 14 декабря в 11:45
Общество

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году

Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Ведомости вчера в 21:41
Футбол

Ибрагимович может вернуться в АПЛ

Нападающий Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
ProstoProSport 01:57
Космос

Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
ТАСС 02:49
Общество

В Пензенской области 31 декабря сделают выходным днем

Напомним, ранее глава региона организовал на своей странице в Инстаграм голосование о том, нужен ли жителям выходной в последний день уходящего года.
Пензенская правда 02:48
Футбол

«Ювентус» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Роналду

«Удинезе» на выезде проиграл «Ювентусу» в поединке 16-го тура Серии А. Дублем отличился Криштиану Роналду.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:34
Авто

Новый BMW X6 появился у российских дилеров

Российские дилеры BMW начали продажи BMW X6 нового поколения, премьера которого состоялась в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
Автостат 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
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