Финансы
Российская газетаВ этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Те, кто не поверил в прогнозы, касающиеся рубля, в этом году выиграют
Бизнес-новости в Кировевчера в 11:47
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею заняла второе место на кубке Первого канала
Российские хоккеисты со счетом 2:0 выиграли у команды Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура – Кубка Первого канала.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
Асад обвинил США в продаже Турции захваченной в Сирии нефти
Соединенные Штаты продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Политика
В партии «Яблоко» выбрали нового председателя
На съезде «Яблока» был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков. За него проголосовали 69 человек.
Армия и оружие
Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео
Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Происшествия
Продлен арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату
Суд решил продлит арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в военной части Забайкалья и убил восемь человек.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Общество
В Удмуртии 31 декабря объявили выходным
Указ подготовлен, сегодня я его подпишу. Это касается государственных и муниципальных служащих.
Экономика
От импортозамещения в России выигрывают Индия и Китай
«Главными бенефициарами геополитических баталий последних лет на российском рынке машин и оборудования стали производители из Китая и Индии»,— заключают в ИЭП.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Путин расширил территорию налога для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
Общество
Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch
Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Здоровье
Донорство – особая философия: Партийцы сдали более 20 литров крови
В результате 3-х часовой акции было собрано почти 20 литров крови, в которой приняли участие более 40 партийцев.
Происшествия
При землетрясении на Филиппинах погибли три человека
При землетрясении на Филиппинах погибли три человека, сообщает газета Manila Bulletin. Одна из жертв — шестилетняя девочка.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Политика
Украина намерена как можно скорее согласовать новые участки разведения
Украина намерена согласовать три или четыре участка разведения сил на востоке Украины.
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Общество
Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году
Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Футбол
Ибрагимович может вернуться в АПЛ
Нападающий Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Космос
Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
Общество
В Пензенской области 31 декабря сделают выходным днем
Напомним, ранее глава региона организовал на своей странице в Инстаграм голосование о том, нужен ли жителям выходной в последний день уходящего года.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Роналду
«Удинезе» на выезде проиграл «Ювентусу» в поединке 16-го тура Серии А. Дублем отличился Криштиану Роналду.
Авто
Новый BMW X6 появился у российских дилеров
Российские дилеры BMW начали продажи BMW X6 нового поколения, премьера которого состоялась в сентябре на Франкфуртском автосалоне.