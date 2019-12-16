Финансы
Российская газетаВ этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
В декабре всего за две недели рубль укрепился к доллару на 2,7 процента, а к евро - на 1,9 процента. А с начала 2019 года рубль вырос к "американцу" на 6,5 процента и к единой европейской валюте - на 9,1 процента.
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с чего всё началось
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.Российская газета14 декабря в 22:00
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Те, кто не поверил в прогнозы, касающиеся рубля, в этом году выиграют
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