Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.

с чего всё началось

В декабре всего за две недели рубль укрепился к доллару на 2,7 процента, а к евро - на 1,9 процента. А с начала 2019 года рубль вырос к "американцу" на 6,5 процента и к единой европейской валюте - на 9,1 процента.

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

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