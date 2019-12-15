Финансы
Российская газетаВ этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
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Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Космос
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Авто
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла в воскресенье, 15 декабря, в своем доме в Париже.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Политика
Зеленский рассказал «России 1» о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью телеканалу "Россия 1" в кулуарах саммита нормандской четверки.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».
Культура
Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из автомата в центре Перми
Мужчина устроил пальбу из автомата в центре Перми. Инцидент произошел на Монастырской улице и попал на видео.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Технологии
В Mail.Ru назвали сроки выпуска «умной» колонки с Марусей
Как стало известно журналистам «РБК», умная колонка с голосовым помощником «Маруся» появится в продаже в первом квартале 2020 года.
Общество
Крымский мост подсветили цветами российского флага
Участок моста подсветили цветами российского триколора на 15 часов.