Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВ этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
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Экономисты рассказали о шокирующем курсе доллара в конце декабря

Sputnik Таджикистан06:48

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Российская газетавчера в 22:00

Те, кто не поверил в прогнозы, касающиеся рубля, в этом году выиграют

Бизнес-новости в Кирове11:47
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Армия и оружие

ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

Журналистская правда вчера в 07:25
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Авто

В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport

Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 05:16
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Гаджеты

Xiaomi зарабатывает копейки даже на новейшем Redmi K30 5G

На днях компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30, который в очередной раз удивил своей ценой.
iXBT.com вчера в 06:32
Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета 09:49
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Tvoe-avto.com 07:26
Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

РИА Новости 08:27
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865

В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
3DNews вчера в 08:36
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru 10:11
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе

RT на русском 11:12
Политика

Кремль прокомментировал идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика

Володин жестко отреагировал на призыв в Японии по Курилам

Заявления японских коммунистов о необходимости присоединения Курильских островов к Японии подрывают доверие между странами, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Московский Комсомолец 12:14
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Музыка

«Россия 1» объяснила исчезновение слова из песни «Би-2»

Ранее СМИ сообщили, что во время трансляции музыкальной премии «Виктория» в песне проекта рок-коллектива «Би-2» — группы «Куртки Кобейна» — телеканал якобы заглушил слово «протесты».
BFM.ru 11:43
Общество

В Керчи открыли памятник неделимости Крыма и России

Российская газета 11:06
Происшествия

В Ираке нашли массовое захоронение жертв боевиков

Известия 09:32
Армия и оружие

США выведут треть военных из Афганистана

News.ru вчера в 17:49
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Авто

Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля

По мнению специалистов, раньше январь был лучшим месяцем для покупки нового автомобиля. Сейчас произошли некоторые изменения.
ToDay News Ufa 01:23
Армия и оружие

В США испытали «самолет Судного дня» E-6B

В США во время учений ВМС испытали «самолет Судного дня».
Актуальные Новости 09:54
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
SM News 13 декабря в 06:21
Футбол

Манчестер Юнайтед — Эвертон 1:1

В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» – 1:1.
Metaratings 10:50
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