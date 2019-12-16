Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

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