Финансы
Российская газетаВ этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
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Те, кто не поверил в прогнозы, касающиеся рубля, в этом году выиграют
Бизнес-новости в Кировевчера в 11:47
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Политика
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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
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Общество
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Общество
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Общество
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Политика
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Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Шоу-бизнес
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
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Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Политика
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Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Интернет
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Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
Общество
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Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.