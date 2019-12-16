Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВ этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
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В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Российская газета14 декабря в 22:00

Специалист рынка Forex советует хранить сбережения в рублях

Красная веснавчера в 14:39

Те, кто не поверил в прогнозы, касающиеся рубля, в этом году выиграют

Бизнес-новости в Кировевчера в 11:47

Экономисты рассказали о шокирующем курсе доллара в конце декабря

Sputnik Таджикистанвчера в 06:48

В какой валюте хранить сбережения в 2020 году? Советы экспертов

Аргументы и Факты06:17

Россиянам рассказали, в какой валюте сейчас выгоднее хранить сбережения

ФедералПрессвчера в 23:44

Эксперт советует хранить сбережения в рублях

RuNews24.ruвчера в 18:38
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Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
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Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik вчера в 01:41
Происшествия

В Мурманске эвакуируют четыре объекта из-за сообщений о минировании

Здание мэрии и областное правительство, больница, железнодорожный вокзал и один из судов эвакуируются в Мурманске из-за сообщений о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости 05:26
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
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В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
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Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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Турция приготовилась признать геноцид американских индейцев

Напомним, что в самой Турции распространена точка зрения, что геноцида армян как такового в Османской империи не было, а имела место фактически гражданская война между двумя народами на фоне Первой мировой войны и жертвами трагедии 1915 года стали как армяне, так и турки.
Новые Известия 05:38
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:10
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Игры

Анонсирована консоль следующего поколения Xbox Series X

Microsoft анонсировала консоль следующего поколения Xbox Series X на церемонии The Game Awards 2019.
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Хоккей

Рейдеборн считает Билялова лучшим вратарём КХЛ

Адам Рейдеборн высказал мнение по поводу того, почему его партнёр по команде Тимур Билялов сейчас вратарь номер один в казанском «Ак Барсе».
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Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
РБК 06:22
Наука

Физики представили доказательства новой концепции ядерных сил

Ugpressa.ru 13 декабря в 06:21
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды

Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
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Политика

Украина разрешит двойное гражданство

На Украине готовят "программу иммиграции", которая предусматривает введение двойного гражданства.
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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Общество

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы.
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Общество

Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известия 04:40
Спорт

Минспорта РФ не допустило детей из ЛНР до соревнований в России

Известный военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил о вопиющей ситуации, произошедшей на соревнованиях в Смоленске по отношению к детям-спортсменам с Донбасса.
Rusvesna.su 04:49
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
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Вячеслав Дацик нокаутом проиграл Жерому ле Банне

Российски боец Вячеслав Дацик проиграл нокаутом французу Жерому ле Банне в поединке приглашенных звёзд на казанском турнире.
Kazanfirst.ru 02:35
Экономика

ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке

ВТБ начал выдавать кредиты по программе льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока: в первый день подписано три кредитных договора и принято более 300 заявок, сообщает пресс-служба банка.
РБК 05:34
Общество

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:29
Происшествия

Директора ФБК задержали после выхода из спецприемника в Москве

Полиция снова задержала директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
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В Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке

Депутат Юрков считает, что расселение аварийного фонда за счет ипотеки поможет жильцам быстрее вселяться в новые квартиры, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.
Интерфакс 01:16
Происшествия

Под Казанью задержали протестующих против мусоросжигательного завода

Московский Комсомолец 06:18
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