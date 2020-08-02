Общество
Аргументы и ФактыВ европейской части РФ с 5 августа температура повысится до +30
На следующей неделе в европейскую часть РФ вернется настоящее лето, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В среду, 5 августа, температура воздуха, по словам синоптика, будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса, а с четверга - на 3 градуса.
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Жара вернется на всю территорию европейской части страны. Немного ниже нормы температура воздуха будет только в Астраханской и Волгоградской областях, а также на востоке Ставрополья. Но эта разница в два градуса окажется несущественной.
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Потепление до 30 градусов придет в европейскую часть России на следующей неделе.ТАССвчера в 18:37
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