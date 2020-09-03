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Lenta.ru
Lenta.ru

В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

После отравления в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Болгарии и сам Гебрев обратились к финской лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы узнать, отравили ли всех трех жертв «Новичком».В источнике
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Эхо Москвы

Бизнесмен Гебрев, отравленный нервно-паралитическим веществом, как и Навальный,не смог получить образцы своих анализов

Эхо Москвывчера в 15:02
Lenta.ru

В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

Lenta.ruвчера в 16:01
Царьград

В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного «так же, как Навальный»

Царьградвчера в 15:37
Росбалт

СМИ сообщили об исчезновении образцов анализов бизнесмена Гебрева, отравленного «Новичком»

Росбалтвчера в 16:16
Дождь

The Insider: болгарский бизнесмен, у которого были схожие с Навальным симптомы отравления, не смог получить свои анализы из лаборатории

Дождьвчера в 12:16

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
Газета.Ruвчера в 07:58
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов работать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы объединить усилия с международным сообществом для защиты итогов Второй мировой войны и международной справедливости», – пишет агентство.
CT newsвчера в 05:11
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Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Rusvesna.suвчера в 10:48
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана вышел на экраны российских кинотеатров

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, о который уже сточили перья критики, а режиссеры и сценаристы, наоборот, вдохновляясь им, приготовили свои орудия труда - мечта любого психотерапевта.
Российская газетавчера в 08:20