В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»
После отравления в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Болгарии и сам Гебрев обратились к финской лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы узнать, отравили ли всех трех жертв «Новичком».В источнике
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В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»
Lenta.ruвчера в 16:01
В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного «так же, как Навальный»
Царьградвчера в 15:37