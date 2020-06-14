Общество

RT на русскомRT на русскомВ европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
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с чего всё началось

Вильфанд рассказал о новой «волне тепла» в Европейской России

Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 21:04

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Россиянам пообещали новую «волну тепла»

Lenta.ruвчера в 21:44

Синоптики пообещали вторую волну тепла в Центральной России

Коммерсантъвчера в 23:31

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

RT на русскомвчера в 22:30

В Гидрометцентре пообещали вторую «волну тепла» в европейской части РФ

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РБКвчера в 23:45

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Газета.Ruвчера в 21:39

Вильфанд рассказал о новой «волне тепла» в Европейской России

РИА Новостивчера в 21:04
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Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик может перейти в ЦСКА

Sports.ru 12 июня в 05:34
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
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Игры

Star Citizen стала самой дорогой игрой в истории — сборы на разработку превысили $300 млн

3DNews вчера в 18:20
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Происшествия

Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек

Отмечается, что злоумышленник представился бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 16:41
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Религия

Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Известия вчера в 06:32
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Происшествия

В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
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Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
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Армия и оружие

На площади Белогорска прошла первая тренировка парада Победы

В Белогорске прошла первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона Восточного военного округа на центральной площади города.
Телепорт 01:28
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Футбол

«Рома» хочет обменять Клюйверта на Мхитаряна

Руководство «Ромы» хочет сохранить в команде полузащитника Генриха Мхитаряна.
Metaratings вчера в 09:04
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
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Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 12 июня в 06:31
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Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
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Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
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Финансы

Названы три альтернативы банковским вкладам

Поскольку рублевые и валютные депозитные ставки находятся на минимальных уровнях, ряд вкладчиков могут поискать альтернативу банковским вкладам.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

На Черноморском флоте появился первый женский экипаж

Патрульный катер «П-834» Черноморского флота впервые укомплектован женским экипажем, который прошел начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Взгляд.ру 02:11
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма

Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
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Общество

Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
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Армия и оружие

Генерал прокомментировал инцидент с российским патрулем в Сирии

Инцидент с российскими и американскими военными в Сирии мог быть как случайным, так и провокацией США, заявил РИА Новости бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.
РИА Новости 11 июня в 05:00
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
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Политика

В Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»

Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
Evo-rus.com вчера в 14:42
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Общество

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Отмечается, что вулкан в регионе Айфель в последний раз извергался 13 тысяч лет назад.
Пятый канал вчера в 00:24
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Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются

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Общество

Журналист Михаил Леонтьев вступился за Ефремова

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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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