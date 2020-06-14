Общество
RT на русскомВ европейскую часть России придёт вторая волна тепла
Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
Читать в источнике
Оценить53
С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет плюс 23-25 градусов, а во вторник — плюс 25-30 градусов.
с чего всё началось
Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 11 июня в 14:55
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил не вмешивать бывшую супругу Ефремова в дело о ДТП
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов не вмешивать Ксению Качалину в освещение темы смертельного ДТП в центре Москвы, которое устроил ее бывший супруг Михаил Ефремов, сев за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФедералПресс вчера в 23:16
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
На самом большом рынке Пекина обнаружили коронавирус
Ореанда-Новости 12 июня в 14:44
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
Известия вчера в 18:55
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Авто
Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости вчера в 08:20
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Путешествия
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 13:12
Общество
В Кузбассе выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом
Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 380 человек вылечились от коронавируса.
Вести Кузбасс вчера в 01:38
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Washington Examiner (США): мэр Сиэтла Дженни Дуркан живет в Ла-Ла Ленде (Washington Examiner)
Протестующие уже захватили часть Сиэтла и провозгласили его «автономной зоной», но складывается впечатление, что мэра города это не волнует.
ИноСМИ вчера в 09:40
Общество
Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне
В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
ТК Звезда вчера в 20:37
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru вчера в 15:23
Здоровье
Всемирный день донора крови отмечают 14 июня
В мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения было постановлено ежегодно 14 июня отмечать Всемирный день донора.
Телепорт вчера в 19:35
Игры
День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective
Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
Игромания.ру вчера в 10:54
Политика
В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку
В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму более $4 млн, а также ценные бумаги на $500 тыс. РБК отмечает, что с июля 2000 по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в президентских выборах в Белоруссии.
Эхо Москвы вчера в 13:02
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили 12 июня в 01:49
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 12 июня в 06:40
Общество
Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России
В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
Футбол
Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости вчера в 07:02
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12