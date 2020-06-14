Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет плюс 23-25 градусов, а во вторник — плюс 25-30 градусов.

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.

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