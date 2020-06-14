Общество

RT на русскомRT на русскомВ европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
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Роман Вильфанд
С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет плюс 23-25 градусов, а во вторник — плюс 25-30 градусов.
— Роман ВильфандРБК вчера в 23:45
с чего всё началось

Вильфанд рассказал о новой «волне тепла» в Европейской России

Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Новая волна тепла придет в европейскую часть России

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РИА Новостивчера в 21:04
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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